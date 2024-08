Tre vigili superstiti nel terzo Comune più esteso dell’Isola 

«Siamo rimasti in tre: senza ferie e sotto stress». È un grido di protesta quello del comandante della Municipale di Arbus, Giovanni Steri: «Un organico carente di 7 unità non consente di garantire ai cittadini e ai turisti della Costa Verde un servizio efficiente. Il problema nasce da molto lontano, sottovalutato dalle amministrazioni che si sono succedute, il risultato oggi è sotto gli occhi di tutti: personale e servizi in sofferenza. Il piano delle assunzioni non può essere rinviato all’infinito. Saremo costretti a rivolgerci alla Procura della Repubblica».

Servizio al mare

Un paese di 5.679 abitanti, 47 chilometri di litorale, 56 mila presenze la scorsa estate, 26.716 ettari di superficie, il terzo Comune più esteso dell’Isola, con le borgate Sant’Antonio di Santadi, Ingurtosu, Torre dei Corsari, Pistis, Tunaria, Porto Palma e Gutturu ‘e Flumini. «In questo immenso territorio – denuncia Steri – il Comune di Arbus non può mettere a disposizione tre agenti. Una nuova unità è arrivata appena un mese fa. Una goccia in un mare di bisogni: controlli in strada, presenza durante le ricorrenze e le manifestazioni. Non abbiamo il dono dell’ubiquità». Nel rispetto dei colleghi che hanno rinunciato alle ferie, il comandante si toglie un sassolino dalla scarpa: «Siamo dipendenti di serie B. Per Ferragosto gli uffici sono stati chiusi dal 14 al 18. Solo noi siamo rimasti in servizio. Riconoscenza zero. Il punteggio assegnatoci dal comitato di valutazione è del 62 per cento. Il più basso». E non nasconde «l’umiliazione per gli intollerabili attacchi dai cittadini, in particolare nell’attività di prevenzione».

I rifiuti

«Lungo la Costa Verde – commenta Steri – l’inciviltà è sempre più dilagante. A Torre dei Corsari è diventata insostenibile. Da mesi lavoriamo per migliorare la viabilità ed eliminare la piaga dei rifiuti. Risultato? Cumuli di spazzatura. Il sacchetto selvaggio la fa da padrone a pochi passi dall’isola ecologica vuota. Gli operatori turistici hanno rifiutato una “casetta” per la differenziata e di contro buttano i rifiuti sulla sosta riservata ai disabili. Li abbiamo identificati e multati». E sul caos rifiuti, si sfoga: «Tutti peccatori: la Giunta che non interviene sul rispetto degli impegni contrattuali col gestore che, a sua volta, non rispetta gli impegni assunti. E poi gli operatori turistici che trasgrediscono le regole, i cittadini che persino all’ingresso pedonale dei parcheggi creano montagne di immondizia».

Il Comune

«In merito all’organico – comunica il sindaco Paolo Salis – il calo parte dal 2015. Nel corso del mio mandato si è ridotto di una sola unità. Sui rifiuti assistiamo attoniti alla manifesta inciviltà di chi frequenta le nostre spiagge, attribuendoci le responsabilità dei loro gesti. Le sanzioni ci saranno, ma rimane il rammarico di chi si ostina a non vedere e a non ascoltare i nostri appelli». Il consigliere di minoranza, Agostino Pilia, polemizza: «La procedura di mobilità per gli agenti estivi è di luglio. Se la Giunta si fosse attivata per tempo, avremo un servizio più efficiente e rispettoso del personale».

