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L’incendio.
07 luglio 2026 alle 00:47

Tre velivoli per fermare le fiamme a Pratobello 

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Giornata difficile ieri nelle campagne tra Fonni e Orgosolo, non solo per il vento oltre i 30 chilometri orari e per il caldo. Un incendio è divampato nella zona di Pratobello dove è scattata la mobilitazione di tutte le forze in campo. L’allarme è scattato nel pomeriggio.

Il Corpo forestale è subito intervenuto con il supporto di un elicottero proveniente dalla base operativa di Sorgono.

Sul posto ha coordinato il direttore delle operazioni di spegnimento della stazione di Gavoi, coadiuvato dalla stazione di Orgosolo e da due squadre di Forestas e una dei barracelli. Ma non è bastato per arginare le fiamme che, sospinte del vento, si sono estese in maniera minacciosa.

A quel punto per domare il rogo, prima che calasse il buio a complicare una situazione già difficile, sono stati mobilitati anche due altri mezzi aerei, giunti dalle basi di Farcana e di Alà dei Sardi.

I velivoli hanno dato supporto alle numerose squadre a terra che fino alla serata erano impegnate nelle operazioni di spegnimento nell’area di Pratobello. Da verificare ancora l’entità dei danni.

Oggi si capirà meglio la situazione nella zona dopo la devastazione causata dalle fiamme innescate ieri pomeriggio.

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