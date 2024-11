Tre ubriachi al volante: patenti ritirate 

Un conducente su tre positivo all’alcoltest. È il dato emerso dai controlli effettuati nella notte tra venerdì e ieri dagli agenti della Polizia Locale in diverse zone della città.

Durante il servizio predisposto dal comando della Municipale sono state controllate 32 vetture e i loro conducenti. In tre casi è emerso che le persone al volante avessero bevuto. Sono risultati positivi e dunque gli è stata ritirata la patente. Due su tre inoltre avevano il documento di guida da poco: per questo nei loro casi le conseguenze sono state ben più pesanti. Dal comando della Polizia Locale ricordano infatti che i neo patentati (nei primi tre anni dal conseguimento della patente B e fino al compimento dei 21 anni) non possono mettersi alla guida dopo aver assunto alcolici in quanto per loro il tasso di alcol nel sangue non può superare lo zero. Inoltre in caso di multe subisce la decurtazione doppia dei punti della patente. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA