Tre turni a Nzola, salterà il Cagliari 

C’è anche M’bala Nzola tra i quattro giocatori che sono stati squalificati dal giudice sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandra in relazione alle partite della 14ª giornata. L’attaccante angolano del Pisa, avversario del Cagliari nel 16° turno, domenica 21 alle 12.30, avrebbe comunque saltato la sfida con i rossoblù. Al pari di Zito Luvumbo è in partenza per la Coppa d’Africa. Il giudice ha punito con tre partite di squalifica il calcione rifilato da dietro al suo avversario nel finale della gara con il Parma.

Una giornata di stop, ammonizione e ammenda di 10mila euro per Mario Gila (Lazio) che dopo il secondo “giallo” ha anche “rivolto espressione gravemente irrispettosa al Direttore di gara”. Una giornata anche per Mehmet Zeki Celik della Roma, espulso per aver atterrato il rossoblù Michale Folorunsho negandogli una chiara occasione da rete. A proposito del centrocampista cagliaritano e alle parole gravemente offensive rivolte in campo nel battibecco con il romanista Mario Hermoso, il giudice sportivo non ha per ora fatto alcun riferimento all’episodio. Infine, un turno a Maximo Perrone (Como, arrivato a 5 ammonizioni) e a Fabio Grosso, tecnico del Sassuolo, “per avere, uscendo dall'area tecnica, contestato una decisione arbitrale”.

