VaiOnline
Serie A.
10 dicembre 2025 alle 00:22

Tre turni a Nzola, salterà il Cagliari 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

C’è anche M’bala Nzola tra i quattro giocatori che sono stati squalificati dal giudice sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandra in relazione alle partite della 14ª giornata. L’attaccante angolano del Pisa, avversario del Cagliari nel 16° turno, domenica 21 alle 12.30, avrebbe comunque saltato la sfida con i rossoblù. Al pari di Zito Luvumbo è in partenza per la Coppa d’Africa. Il giudice ha punito con tre partite di squalifica il calcione rifilato da dietro al suo avversario nel finale della gara con il Parma.

Una giornata di stop, ammonizione e ammenda di 10mila euro per Mario Gila (Lazio) che dopo il secondo “giallo” ha anche “rivolto espressione gravemente irrispettosa al Direttore di gara”. Una giornata anche per Mehmet Zeki Celik della Roma, espulso per aver atterrato il rossoblù Michale Folorunsho negandogli una chiara occasione da rete. A proposito del centrocampista cagliaritano e alle parole gravemente offensive rivolte in campo nel battibecco con il romanista Mario Hermoso, il giudice sportivo non ha per ora fatto alcun riferimento all’episodio. Infine, un turno a Maximo Perrone (Como, arrivato a 5 ammonizioni) e a Fabio Grosso, tecnico del Sassuolo, “per avere, uscendo dall'area tecnica, contestato una decisione arbitrale”.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Calcio

Gaetano, una rete per la svolta

l Caruso, Pilia
Regione

Agricoltura, nuovo corso con Agus «Filiera del cibo, chiave del rilancio»

I Progressisti ritornano nell’esecutivo: «Serve collegialità su tutto» 
Alessandra Carta
politica

I boss nell’Isola, scontro fra Todde e Nordio

La presidente: «Da Meloni sei giorni di silenzio sul 41-bis». Il ministro: «Nessun arrivo di detenuti» 
Marco Noce
La storia

«A 80 anni lavoro nella mia farmacia:  la pensione aspetta»

Anna Scalas: non ho alcuna fretta di rinunciare all’impegno quotidiano 
Flavia Inconi
orrore a roma

Violentata all’uscita della metro

La vittima è una studentessa fuori sede di 23 anni, caccia a tre uomini 