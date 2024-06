Tre titoli in una stagione col Monastir ma Ragatzu non sa ancora se resterà 

Monastir. In una sola stagione ha segnato 40 gol in poco più di 30 partite e vinto campionato e Coppa di categoria. Mauro Ragatzu ha fatto incetta di titoli confermandosi, a 41 anni suonati, giocatore di livello superiore alla Promozione appena dominata assieme al suo Monastir, dove è approdato un anno fa dopo aver lasciato il Sant’Elena in Eccellenza. Torneo nel quale la punta quartese si appresta a tornare da trionfatore. Forse, in realtà: perché il veterano dei campi di calcio sardi ancora non ha la certezza di restare nella squadra che ha condotto, assieme al tecnico Marcello Angheleddu e ai compagni, a una vittoria mai in discussione.

Mauro Ragatzu, rompiamo subito il ghiaccio: resterà al Monastir?

«Ho parlato con la società quando mancavano sette, otto partite e ho dato la mia disponibilità a rimanere. Sto bene qui. Però da quando abbiamo giocato e vinto la Coppa non ho più sentito nessuno. Non so se nel frattempo è cambiato qualcosa, mi dissero che rientravo nei piani per un altro anno. In questo momento non so cosa accadrà».

Se vestisse ancora questa maglia, quali obiettivi personali e di squadra si porrà?

«Vanno avanti di pari passo. So che il direttore e il presidente vogliono fare una squadra forte: non so se per vincere il campionato, ma presumo potrebbe essere così. In ogni caso, la speranza è fare bene».

Questo Monastir oggi dove può arrivare?

«Non lo so. Abbiamo stravinto torneo e Coppa, eravamo una squadra di un’altra categoria. In Eccellenza qualcosa potrebbe cambiare, sarà più difficile. Bisognerà vedere partita dopo partita».

Servono innesti importanti o la squadra va bene com’è?

«La squadra è forte così, poi sarà la società a decidere se serve qualcos’altro o no».

Ha ricevuto offerte di altre squadre?

«Sì, qualche chiamata c’è stata. Da club di Promozione. Con la mia età è difficile ricevere offerte superiori, magari dalla Serie D».

Lei è riuscito a segnare 40 reti in un solo torneo a 41 anni compiuti: come è stato possibile?

«Non me lo aspettavo neanche io. Ho trovato un ambiente ottimo, non è mancato nulla. C’era una squadra forte, il modo di giocare era perfetto, c’erano esterni capaci. Gente capace di vedere i movimenti in attacco. Ho avuto anche fortuna, serve sempre. Se si gioca in una formazione forte, per un attaccante è più facile».

In Eccellenza il livello di difficoltà salirà, pensa sia possibile ripetersi?

«Me lo auguro, ma non lo so. Forse no. Non penso. L’Eccellenza, ora che i giovani nelle rose diminuiranno, sarà un torneo con gente più esperta. Segnare 40 gol, non ci penso neanche».

Quanto a lungo ancora ha intenzione di giocare?

«Vado avanti di anno in anno, cerco di dare tutto e di fare bene pensando anche al fatto che, se non vi riuscissi, potrei smettere perché magari nessuno più ti vorrebbe. Ma sinché avrò voglia e fame di giocare, lo farò».

RIPRODUZIONE RISERVATA