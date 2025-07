Tre team sardi vanno a caccia della Serie A2 

Si decide domani il destino di tre squadre sarde. Torres Tennis, Tc Cagliari e Tc Terranova si giocano la promozione in A2 nei match di ritorno dei playoff di B1 nazionale. I sassaresi si presentano sui campi del Tc Treviglio forti del 5-1 conquistato all'andata sul rosso di casa: servono due vittorie per far esplodere la festa rossoblu. Festa rossoblu anche nelle corde dei cagliaritani che, dopo il 3-3 dell'andata, cercano il successo pieno a Monte Urpinu. Ma quanto visto in casa del Ct Bari non deve far abbassare la guardia: Falabella e Pujol Navarro hanno vinto i loro singolari, rispettivamente, 6-4 e 7-5 al terzo set in quasi 3 ore di gioco, mentre i pugliesi hanno concesso appena cinque giochi negli altri due e i doppi si sono conclusi (uno per parte) al match tiebreak. Per il Tc Cagliari sarebbe la terza promozione nazionale festeggiata quest'anno, dopo quelle femminili dalla B2 alla B1 e dalla C alla B2. Gli olbiesi sono chiamati alla mission impossible sui campi del Ct Barletta. Dopo il 6-0 subito a domicilio, con un solo set conquistato (il primo nel singolare di Weber), i galluresi sono chiamati all'impresa, con un percorso netto che varrebbe la A2.



