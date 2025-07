Tre tamponamenti mandano in tilt il traffico in città  

Una giornata critica, l’ennesima, sul fronte del traffico in città a causa di diversi incidenti che si sono aggiunti ai lavori in corso. Il primo scontro ieri mattina in viale Marconi. Poi nella serata un tamponamento sull’Asse mediano, in direzione Poetto, e un altro nuovamente in viale Marconi hanno creato enormi disagi e problemi alla viabilità. Ci sono stati alcuni feriti ma per fortuna nessuno in gravi condizioni.

L’incrocio

I primi pesanti problemi per la viabilità ieri mattina prima di mezzogiorno per un incidente tra un’auto e uno scooter, in viale Marconi nel tratto in cui c’è l’incrocio con la strada arginale di Terramaini. Il conducente dello scooter, soccorso dal personale del 118, è stato accompagnato al Brotzu con assegnato un codice giallo. Per quasi un’ora la viabilità ha subito inevitabili pesanti ripercussioni: la coda, per chi proveniva da Quartu, ha raggiunto la zona del vicino centro commerciale. Traffico paralizzato o quasi anche sulla strada arginale Terramaini. Le cause dell’incidente devono essere accertate dal personale della Municipale: da capire anche le responsabilità. In quel tratto, dove viale Marconi diventa a senso unico in direzione Cagliari, ci sono molte criticità vista la presenza dell’innesto dall’arginale e la presenza di molte “uscite” dalle attività commerciali.

I tamponamenti

Ieri pomeriggio è stata la volta dell’Asse mediano in direzione Poetto poco prima dell’uscita per viale Marconi. Per cause da accertare si sono scontrate due auto e un mezzo dei vigili del fuoco. Sul posto diverse ambulanze: una mamma con i due figli sono stati portati in ospedale per delle ferite fortunatamente non gravi. Per quasi due ore è rimasto tutto bloccato con gli agenti della Polizia Locale che hanno deviato il traffico. E quando la situazione si stava per sbloccare, c’è stato un altro incidente in viale Marconi, all’altezza della caserma dei vigili del fuoco. Anche in questo caso feriti non gravi ma nuovi disagi per il traffico durante il rientro a casa, e lavoro per 118 e Polizia Locale. (m. v.)

