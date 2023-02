Tre tamponamenti a catena nell’ora di punta:  così sull’Asse mediano il traffico va nel caos 

Incubo sull’Asse mediano per migliaia di automobilisti che ieri, verso l’ora di pranzo, hanno dovuto fare i conti con ingorghi interminabili causati da tre diversi tamponamenti avvenuti nel giorno di pochi minuti uno dall’altro. Ancora una volta la strada a scorrimento veloce si è dimostrata inadeguata per la gestione degli incidenti, anche di quelli meno gravi. basta poco, come è avvenuto ieri e tante altre volte, perché la viabilità vada in tilt. Una condizione che si riflette anche sulle strade vicine e collegate come viale Marconi. Ieri sono rimaste coinvolte entrambe le carreggiate in direzione Poetto e verso statale 131. Fortunatamente – come anche nel caso dello scontro tra un’auto e una moto, nelle immediate vicinanze del quartiere Cep – non si sono avuti feriti e dopo gli interventi della Polizia municipale intervenuta per gestire l’emergenza il traffico è tornato alla normalità. Diverse le auto coinvolte nel secondo tamponamento a catena che ha davvero creato disagi e rallentamenti. Registrati anche in occasione del terzo incidente avvenuto sulla rampa di ingresso da viale Marconi.

Sul posto sono arrivate alcune pattuglie della Polizia locale dirottate dalla centrale operativa del comando di via Crespellani, dove sono arrivate le richieste di intervento ma dove anche gli agenti controllano attraverso i monitor l’andamento della viabilità cittadina. e dove rimbalzano le immagini del sistema di sorveglianza.

RIPRODUZIONE RISERVATA