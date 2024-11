tre su tre per Sant’andrea e senorbì 

La terza giornata dell’Over Uisp ha consacrato le due leader, sempre a punteggio pieno con nove punti.

In testa

Al Sant’Andrea Frius basta il risultato di misura (1-0) per confermarsi in testa. A farne le spese un Ales ancora alla ricerca del primo successo. Più netta invece la vittoria con cui la Polisportiva Villamarese 2023 supera la WS10 Senorbì: 3-0 il risultato, che lascia i gialloneri in vetta.

Con lo stesso punteggio, sigillato da una tripletta di Agostino, la Stella Rossa Villacidro liquida l’Asd Seddori (che resta a tre punti), e tallona le leader. I villacidresi però hanno una gara in meno, come il Real Putzu che sabato ha fatto una scorpacciata di reti nella sfida con gli Amatori Guspini battuti 7-1. Finisce in parità (2-2) la sfida tra Polisportiva Isili e Polisportiva Guasila 2022. Per i rossoblù (che devono recuperare la gara con il Real Putzu della prima giornata) è il primo punto, che consente loro di agganciare Ales e Monreale Calcio (quest’ultima a riposo). Questo il programma della quarta giornata: Ales-Polisportiva Villamarese 2023; Amatori Guspini-Stella Rossa Villacidro; Polisportiva Isili-Monreale; Asd Seddori-Polisportiva Guasila 2022; WS10 Senorbì-Real Putzu.

