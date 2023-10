tre su tre per la leonardo 

Terza vittoria in tre partite per la Leonardo in Serie A2 Élite. Per i cagliaritani si tratta di un vero e proprio inizio di stagione sprint con il successo per 5-2 ottenuto sabato in casa contro l’Alto Vicentino grazie alla doppietta di Guti e i gol di Siddi, Acco e Monti. La squadra di Petruso dopo tre giornate è così da sola in vetta al girone A con 9 punti.

La partita

Il match del PalaConi non era iniziato nel migliore dei modi per la Leo. Dopo cinque minuti e mezzo, infatti, l’Alto Vicentino aveva trovato il vantaggio grazie al gol di Fabiano. Solo nel finale di frazione, al 18’, gli arancionero sono riusciti a trovare il gol con Siddi su schema da calcio di punizione. Il pareggio sblocca la Leonardo in tutti i sensi e nel giro di neanche trenta secondi - al 19’23” e al 19’48” - Guti e Acco firmano l’allungo sul 3-1 a fine del primo tempo. Al ritorno dagli spogliatoi bastano 35’’ a Filippo Monti per segnare il 4-1 dopo uno scambio con Demurtas. All’8’ della ripresa sugli sviluppi di un calcio d’angolo ancora Guti sigla il 5-1 che chiude di fatto la partita. Il 5-2 di Pedrinho, a poco più di tre minuti dalla sirena finale, non basta all’Alto Vicentino. La Leonardo festeggia davanti al proprio pubblico la terza vittoria in altrettante partite disputate in A2 Élite.

Sestu

In Serie A2 il Sestu Città Mediterranea si deve accontentare del pari 1-1 nella seconda giornata di campionato in casa contro l’MGM 2000. Superata la metà ripresa, Quintairos viene espulso per doppia ammonizione ma la formazione allenata da Casu non approfitta della superiorità numerica. Ristabilita la parità al 14’ Monetto trova comunque il gol del vantaggio per i locali, ma passano 2’ e De Carli pareggia per l’MGM. A Sestu il match termina così in parità: i campidanesi salgono a quota 4 punti nella classifica del girone A di A2.

