Tre studentesse pedinate, falconiere in cella 

Avrebbe pedinato alcune studentesse e si sarebbe appostato fuori dalla facoltà di Economia, a Cagliari, cercando continuamente approcci con le ragazze anche quando studiavano in biblioteca o pranzavano, ma arrivando a seguirne una anche a San Gavino, dove per giorni ha provato ad avvicinarla per consegnarle bigliettini con frasi strampalate. Il noto falconiere Martin Strunga, 44 anni, di origini slovacche ma da tempo trasferitosi in Sardegna (residente a Guspini, è domiciliato a San Gavino), è stato arrestato per stalking poco prima delle feste di fine anno su ordine di custodia cautelare del gip Manuela Anzani. Su di lui stavano indagando sia gli agenti della Squadra mobile che i carabinieri di San Gavino, coordinati dalla pm Rossana Allieri che avrebbe già fatto richiesta di giudizio immediato.

Le imputazioni

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il falconiere avrebbe perseguitato due studentesse universitarie, seguendole all’uscita delle lezioni, cercando insistentemente un contatto con loro, nonostante loro chiedessero costantemente di essere lasciate in pace. Una delle due sarebbe stata seguita anche fino all'auto, mentre l’altra sarebbe stata importunata mentre aspettava il bus. La pm gli contesta anche di aver sostato nei pressi della biblioteca frequentata dalla due giovani, entrando poi nell’università. «Come ti chiami?» avrebbe chiesto a una delle due e alla risposta «Smettila di seguirmi», l’addestratore di rapaci, famoso in tutta la Sardegna, avrebbe ribattuto: «Allora ti sei accorta che ti sto seguendo. Se non volevi essere seguita, bastava dirlo». Lo stesso reato, atti persecutori, gli viene contestato per aver stalkerizzato una terza giovane di San Gavino, provocandole un forte di preoccupazione a angoscia. Dal 3 gennaio 2020, data del loro primo incontro, si sarebbe presentato sotto casa sua tutti i giorni, nonostante la ragazzina le avesse subito espresso il proprio disinteresse verso di lui. La studentessa sarebbe poi stata contattata via social, pedinata e seguita anche dopo un formale ammonimento del Questore.

Le indagini

Le due ragazze della facoltà di Economia hanno presentato una doppia querela tra il 21 e il 22 ottobre scorsi, quella di San Gavino ha formalizzato la sua il 28 novembre davanti ai carabinieri, ai quali ha raccontato di essere perseguitata e molestata da Martin Strunga da quasi due anni. L’indagato – difeso dall’avvocata Teresa Camoglio – si è subito professato innocente ma è ancora rinchiuso nel carcere di Uta in custodia cautelare. La pm Rossana Allieri ha chiesto il giudizio immediato e il gip si pronuncerà nelle prossime settimane. Se dovesse accogliere la richiesta della Procura l’addestratore di falchi sarà mandato a processo senza passare per l’udienza preliminare.