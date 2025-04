Tre stelle della musica per l’estate 2025 

Promuovere lo sviluppo turistico del territorio, creare una rete di collaborazione tra enti, istituzioni, associazioni e cittadini e, soprattutto, offrire un ricco programma di spettacoli ai cittadini e ai tanti visitatori e turisti che sceglieranno Iglesias come tappa per le loro vacanze e serate estive. Con questi obiettivi il Comune di Iglesias cala le prime carte per la prossima stagione estiva che, come vuole la tradizione, si preannuncia ricca di musica e divertimento: Nek, Marco Masini e Ivana Spagna sono i primi tre nomi del cartellone che la Giunta guidata da Mauro Usai sta confezionando.

Gli artisti

Il successo dei grandi eventi degli anni scorsi ha chiaramente mostrato quanto sia importante giocare d’anticipo per garantirsi un programma di tutto rispetto sfruttando al meglio il budget a disposizione ed ecco dunque che la scelta di confermare il tris di concerti racchiusi all’interno del festival “Disco Italia Live 2025”: «Confermiamo la scelta di una manifestazione partita come una sfida e che a Iglesias è già diventata storica – dice il sindaco Mauro Usai – proponendo un palco su cui anche quest’anno si misurerà la musica italiana dei big più amati dal pubblico». Pubblico di più generazioni come vuole la regola del festival che quest’anni si svolgerà dal 20 al 22 luglio nella collaudata cornice di piazza Sella. Si comincia il 20 con la grande energia di Ivana Spagna che dal 1986, quando si fece conoscere al grande pubblico con lo straordinario successo di Easy Lady non ha mai deluso i fan che accorrono ai suoi concerti. Il giorno successivo arriverà la musica di Nek che con il suo “Nek-hits Live 2025” promette una notte caldissima al ritmo dei successi più grandi inziati con l’indimenticabile “Laura non c’è” sino ai brani più recenti come “Uno di questi giorni”. Gran finale del festival con la grande voce di Marco Masini, martedì 22 luglio, che donerà al pubblico una tappa degli spettacoli per festeggiare i 35 anni della sua carriera iniziati quando conquistò il pubblico di Sanremo con la sua “Disperato” sul palco dell’Ariston, lo stesso che quest’anno ha calcato in coppia con Fedez per una nuova versione della sua canzone “Bella Stronza”.

I fondi

La cifra stanziata è di 265 mila euro ripartiti per l’organizzazione, affidata all’associazione Capricorn Concerti, dei tre appuntamenti: per la data di Ivana Spagna saranno investiti 45 mila euro, per Nek 90 mila e per Masini 135 mila. Si tratta di cifre che coprono gli eventi a 360 gradi, ovvero musica, sicurezza, allestimenti, assicurazioni e quant’altro. La macchina organizzativa non si ferma. Come vuole la tradizione ci sarà un ulteriore evento con un big della musica «che potrebbe essere ospitato allo stadio Monteponi se saranno ultimati i lavori in tempo – annuncia il sindaco – o si studierà una location alternativa».

