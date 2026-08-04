Tre squadre sarde ripescate nella B maschile e femminile 

Ichnos Sassari e Monastir nella Serie B maschile, Decimoputzu in quella femminile. Sono le tre squadre sarde ripescate nei campionati nazionali di calcio a 5, che portano il totale a quattordici società isolane fra A e B.

Definiti anche gli organici. In Serie A2, il Quartu inserito nel Girone A con Altovicentino, Antenore Padova, Aosta, Avis Isola, Elledì, Energy Saving, Futsal Imolese, Modena Cavezzo, Olimpia Verona, Varese e Videoton Crema. In B, Città di Cagliari e Ichnos Sassari nel Girone A con Academy Torino, Argonese, Brescia, Cardano, Castellamonte, Chignolese, Domus Bresso, Itar Futsal, Real Five Rho e Sermig. Atletico Sestu ed Elmas nel B con Atesina, Canottieri Belluno, Coneglianomontello, Cus Trento, Eagles Futsal, Jesolo, Manzano, Real Bubi Merano, Trento e Villorba. Monastir, San Sebastiano Ussana e Villaspeciosa nell’E con Asd Futsal Academy, Italpol, La Pisana, Lazio, Mirafin, Monteleone, Real Ciampino Academy, Roma 1927 e Velletri.

Nel femminile, il Cagliari in Serie A avrà come avversarie Altamura, Audace Verona, Bitonto, Cmb, Falconara, Lazio, Levante Caprarica, Molfetta, Napoli, Roma e Tikitaka. In Serie B, Ittiri e Oristanese nel Girone A con Aosta, Energy Saving, Futsal Hurricane, Infinity, Lisondria, Pero, Real Grisignano e Solarity. Cus Cagliari, Decimoputzu e Quartu nel C con Asd Club Sport Roma, Eventi Futsal, FB5 Team Rome, Pistoia, Prato e Scandicci. (r. sp.)

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