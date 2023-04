Tre squadre sarde al gran ballo dei playoff 

Mediterranea, Jasnagora e Arzachena: saranno tre le squadre sarde ai playoff di A2 femminile. La Mediterranea vince il derby a Nuoro contro il Santu Predu e chiude la stagione regolare al secondo posto. Il 5-1 firmato dalla tripletta di Mendes e dalla doppietta di Fanti nell’ultima giornata del campionato consente alla squadra di Versace di confermarsi in seconda posizione nel girone A e di avere il fattore campo per i playoff promozione. Il primo turno è in programma già domenica contro la San Marino Academy.

Jasna terza

Chiude terza la Jasnagora, che batte 3-2 la L84 nello scontro diretto giocato al PalaConi. Avanti le ospiti, riprese dai gol di Orgiu, Saraniti e Privitera. Non basta alle piemontesi la seconda rete per evitare la sconfitta. La Jasna giocherà in casa il primo turno dei playoff proprio contro la L84.

Girone B

Disputerà i playoff anche l’Arzachena, che ha chiuso al quinto posto nel girone B e che ieri non ha giocato per il turno di riposo. Le galluresi affronteranno il Sabina Lazio nel primo turno. Lo Shardana Futsal, già salvo, chiude la sua stagione con una sconfitta per 7-5 sul campo della Virtus Ciampino. Retrocede l’Athena Sassari, battuta 8-3 in casa dalla Nuova Comauto Pistoia.