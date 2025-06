Tre squadre isolane inseguono l’A2 maschile 

Tre squadre sarde inseguono la Serie A2 maschile. Domani, Tc Cagliari, Tc Terranova e Torres giocano i match d'andata dei playoff di B1. I cagliaritani iniziano la sfida giocando sui campi del Ct Bari, mentre a Olbia arriva il Ct Barletta e a Sassari il Tc Treviglio. Sempre a Sassari, la Torres femminile ospita il Ct Bari nel return match dei playout di B1 femminile: dopo il poker esterno di sette giorni fa, alle rossoblu basta vincere un match per festeggiare la salvezza. Tre squadre sarde anche nei playout di B2. Nel maschile, il Tc Moneta, dopo la vittoria per 4-2 in Toscana, ospita a La Maddalena il MatchBall Firenze Country Club. Situazione opposta per il Poggio Forte Village, che dopo il 4-2 subito a domicilio per mano del River Sporting Club, cercherà di ribaltare il risultato a Cervignano. In B2 femminile, dopo il 3-1 casalingo, il Ct Decimomannu va a Vicenza per cercare la salvezza contro le Rangers Tennis Comunali. (a.bu.)

