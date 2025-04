Tre spazi della città intitolati a donne 

Nell’ottantesimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo, il Comune riequilibra la toponomastica in base al genere per riconoscere il ruolo delle donne nella storia del Paese. Il 25 Aprile, con l’inizio dell’Italia democratica, le donne poterono avviare il percorso per ottenere i diritti politici fondamentali, diventando protagoniste attive nella costruzione del Paese.

Due giorni fa il Consiglio comunale ha approvato, su proposta della commissione Pari opportunità, una delibera per intitolare tre spazi pubblici a donne che si distinsero nella lotta antifascista e per la crescita culturale della Repubblica.

Alle Staffette partigiane sarà intitolata la strada in corrispondenza del ponte ciclopedonale tra Su Siccu e Sant’Elia.

La toponomastica cagliaritana, all’anfiteatro del Parco di Terramaini, ricorderà Laura Conti, partigiana, medico e ambientalista. Fu una delle prime voci italiane a coniugare l’impegno politico con la difesa dell’ambiente e la divulgazione scientifica.

Un’intitolazione anche a Fausta Cialente, alla biblioteca di via Montevecchio. Era una scrittrice, giornalista e antifascista, fu tra le prime a raccontare l’identità e l’emancipazione femminile, vivendo a lungo in esilio e collaborando con Radio Londra. Vinse il Premio Strega.

