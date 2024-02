Tre sorelle e un’autocarrozzeria 

Il lavoro in carrozzeria è per soli uomini? Neanche per sogno. Ci pensano le sorelle Ganadu a sfatare il pregiudizio che alcuni mestieri siano appannaggio esclusivo del mondo maschile. Le tre ragazze, Manuela 38 anni, carrozziera, Giannina (33), che si occupa del soccorso stradale, e Miriana 30, dedita al lavaggio auto e al ripristino della tappezzeria, lavorano da anni nella carrozzeria Ganadu di Jerzu che a gennaio ha festeggiato i quarant’anni di attività.

Di padre in figlia

Manuela aveva appena due anni quando papà Luigi, oggi sessantenne, ha preso le redini della carrozzeria. «Nostro padre ha imparato questo mestiere da mio nonno materno Giorgio Orrù – racconta Manuela – e ci ha trasmesso questa passione». Il mondo delle quattro ruote affascina da sempre le sorelle. «Siamo cresciute in questo ambito, non con le bambole ma con le auto - sorride ancora Manuela - siamo contente e soddisfatte». La figlia maggiore si affaccia nel mondo del lavoro a sedici anni, ottenendo nel corso degli anni premi prestigiosi come quello di miglior verniciatrice d’Italia nel 2005. Arriva poi il contest come miglior verniciatore internazionale, la gara si disputa in Spagna e Manuela sale sul terzo gradino del podio. Nel 2008 arriva prima al concorso miglior verniciatore d’Italia. «Se domani indicessero un altro concorso non esiterei a iscrivermi». Una lunga gavetta, i primi passi li ha mossi da adolescente. «Inizialmente è stata mia madre a spingermi verso questa carriera – dice la giovane – mio padre mi mandava via. Ora non può fare a meno di noi figlie».

Separate ma unite

Sono anni di onorato servizio l’una al fianco dell’altra ma ognuna ha i suoi spazi. «Siamo in una stessa azienda ma in tre diversi settori, siamo insomma separate». Manuela sta in carrozzeria da ventidue anni, Giannina in ufficio e sulle strade sarde, dal 2010, la più piccola, Miriana, dal 2017. La settimana è pienissima, dal lunedì al sabato le Ganadu sono a disposizione degli automobilisti. Il lavoro è faticoso ma non avrebbero scelto altro, nonostante opinioni preconcette. «È capitato che alcune persone fossero di primo acchito diffidenti – dice Manuela – per esempio una volta un signore chiese del carrozziere, mi presentai io e lui ribadì di voler parlare col carrozziere come si aspettasse di trovarsi di fronte un uomo». Aneddoti su cui le tre oggi scherzano su. «Abbiamo acquistato molta sicurezza e autostima, tutto ci viene naturale – dicono – e notiamo che la mentalità sta cambiando».

Aggiornate

Niente è dato per scontato. Alla passione le tre sorelle affiancano la preparazione e la crescita professionale. «Facciamo corsi su corsi che riguardano ogni settore del nostro ambito – proseguono - siamo all’avanguardia da questo punto di vista, cerchiamo sempre di essere migliori». Le nuove leve crescono in famiglia, Manuela vorrebbe infatti che suo figlio quattordicenne intraprendesse questo mestiere. Ma c’è tempo per percorrere i passi materni. Luigi Ganadu nonostante sia in pensione è sempre al fianco delle figlie che con grande talento e caparbietà portano con orgoglio il vessillo della azienda familiare. C’è sempre da imparare e lo sguardo è rivolto al futuro. «Facciamo il lavoro più bello del mondo e la nostra soddisfazione è enorme nel vedere una macchina completamente distrutta e riconsegnata come nuova. Cerchiamo di portare avanti la nostra attività nel migliore dei modi – concludono le sorelle - con tanta resistenza anche quando i tempi sono duri. Lo facciamo e lo faremo sempre con onestà e lealtà».

