Tre soli punti in undici gare: il mal di trasferta toglie il fiato 

Ancora una volta il Cagliari fa cilecca lontano dalla Domus. A Frosinone è arrivata l'ottava sconfitta nelle undici partite giocate fin qui in trasferta. Appena 3 i punti, frutto di altrettanti pareggi, con un ruolino di marcia superiore solo a quello, guarda caso, del Frosinone, che di punti lontano dallo “Stirpe” ne ha portati via 2, ma con una gara giocata in meno. Guardando a ritroso agli ultimi dieci campionati, mai il Cagliari aveva fatto così male oltre Tirreno nelle prime undici gare fuori casa. E sempre guardando alle ultime dieci stagioni, nessuna squadra ha chiuso mai il torneo con lo zero nella casella delle vittorie esterne.

Nostalgia canaglia

«Una partita come questa alla Domus non l'avremmo persa», ha sibilato nel dopo gara Claudio Ranieri. Che non sa proprio a che santo votarsi per guarire il Cagliari da quello che, con poca fantasia, è un inconfondibile “mal di trasferta”. Neanche l'essere andati in vantaggio con la prima rete da professionista di Sulemana ha aiutato i rossoblù a rompere il ghiaccio. Nella ripresa, il Cagliari ha ricambiato il favore dell'andata, una rimonta che non ha dato scampo a Scuffet e compagni. La vittoria lontano da casa resta una chimera e il bottino rimane misero, tre punticini grazie allo 0-0 dell'esordio a Torino, il 2-2 sul campo del fanalino di coda Salernitana e l'1-1 nella prima del nuovo anno a Lecce. Per il resto, solo batoste: con Bologna (2-1), Atalanta (2-0), Fiorentina (3-0), Juventus (2-1), Lazio (1-0), Napoli (2-1), Verona (2-0) e Frosinone (3-1). Pesanti soprattutto le ultime due sconfitte, visto che con Verona e Frosinone erano due scontri diretti. Restano otto gare per svoltare, non semplicissime, visto che i rossoblù dovranno giocare contro Roma, Udinese, Empoli, Monza, Inter, Genoa, Milan e Sassuolo.

Zero vittorie

Per un Cagliari a secco di successi dopo undici trasferte si deve tornare indietro addirittura alla stagione 2013-14, l'ultima dell'era Cellino. Diego Lopez in panchina e rossoblù incapaci di vincere lontano dal Sant'Elia. Ma con un bottino migliore rispetto a oggi, visto che quel Cagliari tornò imbattuto a casa in cinque circostanze, i cinque pareggi contro Fiorentina, Livorno, Roma, Parma e Chievo. Alla fine, i rossoblù chiuderanno con soli 11 punti fuori casa, una sola vittoria (pesantissima, a Genova col Genoa) e la salvezza.

I precedenti

Tre punti in undici trasferte resta così il punteggio parziale peggiore degli ultimi dieci anni. Nel 2016-17, da neopromossi con Massimo Rastelli in panchina, il Cagliari ne perse addirittura nove, ma trovò il colpo gobbo a San Siro con l'Inter e un pareggio a Pescara, per arrivare così a quota 4 punti. Anche in questo caso, il Cagliari chiuderà l'anno con 11 punti fuori casa, grazie a tre vittorie, due pareggi e quattordici sconfitte.

Corsari

Il miglior risultato parziale dopo undici trasferte è, non c'era da sbagliarsi, quello della stagione 2019-20. Il Cagliari di Rolando Maran aveva messo in cascina ben 15 punti, grazie a tre vittorie (con Parma, Napoli e Atalanta), sei pareggi (Roma, Torino, Lecce, Sassuolo, Brescia e Inter) e sole due sconfitte, con Udinese e Juventus. Curiosità: il Cagliari ha fatto meglio anche nelle due stagioni chiuse con la retrocessione.

Nel 2014-15, con Zeman, i punti erano stati 10, grazie a due vittorie e quattro pareggi, nella stagione 2021-22 con Semplici prima e Mazzarri poi 6, con una vittoria e tre pareggi.

