Tre società, un solo campo 

Lanusei. C’è un impianto sportivo per tre squadre: Asd Lanusei, Ogliastra Calcio Barisardo e Intermedia Lanusei. In che modo verranno condivisi gli spazi del Lixius lo dirà l’amministrazione comunale, che intanto assicura una valutazione equa tra chi presenterà una manifestazione d’interesse per il suo utilizzo. La priorità però è una: il settore giovanile dell’Asd Lanusei. «La società ha un bel vivaio. Se i club non se ne dotano, è sempre un lavoro a metà». Tiene subito a chiarire quest’aspetto, Davide Burchi. Il sindaco di Lanusei conferma che la pianificazione, in vista della prossima stagione agonistica, è sul tavolo della maggioranza, con il consigliere delegato allo Sport, Vladimiro Vacca, che tesse le fila per riuscire a chiudere in tempo la procedura che il Comune sta adottando per l’utilizzo del suo stadio.

Partita a scacchi

Il Lixius è la casa naturale dell’Asd Lanusei. La società, nata dalle ceneri di quella che ha proiettato la squadra ai confini con il calcio professionistico, disputerà per il secondo anno di fila il campionato di Promozione. C’è un nuovo allenatore, nuova è anche la rosa condita di tanti cavalli di ritorno pronti a calpestare il campo in sintetico. La certezza è che la squadra, affidata al tecnico Alberto Piras, comincerà la preparazione pre-campionato lunedì alle 19. Al Lixius, come consuetudine. Poi c’è l’Intermedia Lanusei, squadra amatoriale. E, infine, l’OC Barisardo. I biancoblù sono orfani del Circillai, sottoposto a una cura di ringiovanimento. L’impresa ne avrà ancora per qualche mese ed è proprio alla luce dell’inagibilità dell’impianto sportivo che la società presieduta da Roberto Ibba ha chiesto asilo a Lanusei per disputare allenamenti e partite ufficiali in Eccellenza.

Gestione da condividere

Adesso entra in scena il Comune, che ha l’onere di spartire un bene pubblico cui si accede tramite manifestazione d’interesse. «C’è un accordo di massima che va rivisto volta per volta», dichiara il sindaco Burchi: «Sono società ambizione, bei gruppi che hanno bisogno di spazi. Per noi è importante valorizzare al massimo la struttura dove possano trovare spazio non solo le associazioni calcistiche ma anche altre attività, dall’atletica al tempo libero, dalla corsa alla passeggiata. La manifestazione d’interesse dipanerà tutte le incognite. Dev’essere una struttura ad ampio respiro. Il calcio è l’attività principale ma il Lixius è un impianto polivalente e come tale va utilizzato. Stiamo conducendo un lavoro importante, coordinato da Vladimiro Vacca, che ringrazio perché si sta sobbarcando un grosso impegno».

