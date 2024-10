Tre società sarde partner dell’Atalanta  

L’Atalanta sbarca in Sardegna con il progetto DeAcademy. I nerazzurri hanno scelto tre società isolane per avviare il progetto tecnico-formativo: la Nettuno Alghero, la Pizzinnos di Macomer e la Scuola Calcio Polisport Nuoro rappresentate da Alessandro Merella, Sebastiano Campus e Salvatore Boeddu e coordinate da Francesco Messina. Previsto un confronto continuo e un reciproco scambio su metodologie, programmi e strategie anche attraverso iniziative quali i corsi di formazione tecnica e didattica che saranno proposti per gli allenatori delle Academy sia a distanza, sia sui campi di Zingonia.

Tutte le società affiliate si muoveranno in sinergia seguendo tabelle e metodologie comuni. Anche in Sardegna, dal 2025, verranno organizzati i Camp Estivi e le squadre giovanili delle società affiliate saranno coinvolte con amichevoli mirate nei campi del centro sportivo di Zingonia. (a. bur.)

