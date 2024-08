Tre soccorsi tra la spiaggia e Gorropu 

Tre interventi di soccorso ieri tra la costa di Baunei e Gorropu, nel territorio di Urzulei. In tutte le circostanze sono intervenuti gli elicotteri dell’Areus. A Cala dei Gabbiani, nel territorio di Baunei, una ragazza è stata colta da malore a causa delle alte temperature. Per la posizione piuttosto impervia e le precarie condizioni della giovane, la centrale operativa del 118 di Sassari ha allertato Echo Lima, decollato da Olbia. La ragazza è stata trasportata all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia dove è stata sottoposta ad accertamenti. A Gorropu sono stati soccorsi due escursionisti: un uomo di Orosei, colto da una pre-sincope sempre a causa del caldo e un giovane turista greco che si è procurato una distorsione alla caviglia lungo un sentiero. In momenti diversi della mattinata, sono stati trasportati all’ospedale di Lanusei a bordo di Echo Lima 3 giunto da Elmas. (ro. se.)

