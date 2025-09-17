Tre sindaci e uno stuolo di fedeli per il nuovo parroco don Giorgio Cabras  

Don Giorgio Cabras ricomincia da Jerzu. Dopo l’anno sabbatico a Roma, il sacerdote originario di Baunei (60 anni) rientra in Ogliastra per prendere possesso della parrocchia di Sant’Erasmo. L’ingresso è avvenuto ieri, alla presenza del vescovo di Lanusei e Nuoro, Antonello Mura, e di diverse autorità civili, fra le quali i sindaci Carlo Lai (Jerzu), Stefano Monni (Baunei) e Marcello Ladu (Tortolì). Oltre a una folta delegazione proveniente dal paese d’origine, ha accompagnato don Cabras un numeroso gruppo di fedeli arrivato in pullman da Tortolì e da Arbatax, dove per vent’anni, fino al 2014, ha guidato la parrocchia di Stella Maris. In seguito è stato direttore della Caritas diocesana, seguendo da vicino lo sviluppo della struttura di via Monsignor Virgilio. A Jerzu don Cabras è subentrato a don Michele Loi, da martedì a Perdasdefogu al posto di don Luca Fadda che alle 18.30 di oggi prenderà possesso della parrocchia di Arzana.

