VaiOnline
Jerzu.
18 settembre 2025 alle 00:14

Tre sindaci e uno stuolo di fedeli per il nuovo parroco don Giorgio Cabras  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Don Giorgio Cabras ricomincia da Jerzu. Dopo l’anno sabbatico a Roma, il sacerdote originario di Baunei (60 anni) rientra in Ogliastra per prendere possesso della parrocchia di Sant’Erasmo. L’ingresso è avvenuto ieri, alla presenza del vescovo di Lanusei e Nuoro, Antonello Mura, e di diverse autorità civili, fra le quali i sindaci Carlo Lai (Jerzu), Stefano Monni (Baunei) e Marcello Ladu (Tortolì). Oltre a una folta delegazione proveniente dal paese d’origine, ha accompagnato don Cabras un numeroso gruppo di fedeli arrivato in pullman da Tortolì e da Arbatax, dove per vent’anni, fino al 2014, ha guidato la parrocchia di Stella Maris. In seguito è stato direttore della Caritas diocesana, seguendo da vicino lo sviluppo della struttura di via Monsignor Virgilio. A Jerzu don Cabras è subentrato a don Michele Loi, da martedì a Perdasdefogu al posto di don Luca Fadda che alle 18.30 di oggi prenderà possesso della parrocchia di Arzana.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La storia

Dal Cile a Escalaplano e ritorno

l F. Melis
il dibattito

Male irreversibile, sofferenza: i requisiti per il trattamento

Le commissioni Asl decideranno a chi dare il farmaco 
L’emergenza

Febbre del Nilo, una task force per arginare il virus

Impennata di casi nell’Oristanese, l’entomologo: ora un presidio costante per monitorare le zanzare 
Valeria Pinna
La storia

Adottate a Escalaplano, ritrovano la madre in Cile

Adelia e Maria Beatrice, nate nel 1979, a nove mesi erano arrivate nell’Isola in una famiglia di insegnanti 
Francesca Melis
epa12360851 Jannik Sinner of Italy in action against Carlos Alcaraz of Spain during the men's singles final of the US Open Tennis Championships at the USTA Billie Jean King National Tennis Center in Flushing Meadows, New York, USA, 07 September 2025. EPA/BRIAN HIRSCHFELD
epa12360851 Jannik Sinner of Italy in action against Carlos Alcaraz of Spain during the men's singles final of the US Open Tennis Championships at the USTA Billie Jean King National Tennis Center in Flushing Meadows, New York, USA, 07 September 2025. EPA/BRIAN HIRSCHFELD
LA POLEMICA

Fedez sotto attacco ora si giustifica:  «Non ce l’ho con Sinner, è solo ironia»

La strofa della discordia scatena i commentatori, i fans diventano haters 
Enrico Pilia
La sfida

Meloni-Schlein, scontro nelle Marche

La premier: «Spread ai minimi». E la leader Dem: «I salari sono fermi» 