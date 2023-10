Tre sfide in Serie D, sette in Eccellenza 

Tre squadre in campo oggi in Serie D (girone G). Alle 15 la Cos fa visita alla capolista Ostia Mare. Un bel test per gli uomini di Francesco Loi, che con una vittoria aggancerebbero i laziali. I gialloblù vogliono dare continuità ai risultati. «Una partita difficile come tutte», dice Loi, «ne siamo consapevoli ma giocheremo a viso aperto cercando di sfruttare le nostre qualità». Un’ora prima, alle 14, il Budoni è attesa sul proibitivo campo della Nocerina, formazione imbattuta. Si attendono risposte positive dalla squadra di Raffaele Cerbone dopo la caduta interna con l’Ischia. «Una squadra carica e arrabbiata che cerca riscatto», ha detto il mister avversario Gianluca Esposito. Alle 14,30 a Sassari il Latte Dolce di Mauro Giorico affronta il Cassino. I biancocelesti cercheranno di sfruttare il fattore campo per restare nei quartieri alti della classifica.

In Eccellenza va in scena (ore 16) la sesta giornata. La capolista Ghilarza gioca sul campo di un lglesias affamato di punti. A Oristano la Tharros deve vedersela con l’Ilvamaddalena, seconda a punteggio pieno (e una partita in meno). Da non perdere la sfida tra Ossese e Villasimius. Al “Nino Manconi” di Tempio match tra ex nobili con gli uomini di Cantara che sfidano un Carbonia in ripresa. Le altre: Sant’Elena-Bosa (a Cagliari), Li Punti-Taloro e Barisardo-San Teodoro. Riposa la Ferrini.

