Tre serate in musica e Babbo Natale 

Musica e intrattenimento accompagneranno le spese in queste settimane in via Tirso.Tre serata a partire da venerdì 8, poi il 15 e infine il 22 dicembre ci saranno tre gruppi musicali dislocati all’incrocio con via Sardegna, a metà e a pochi passi da piazza Roma. L’iniziativa è promossa dai commercianti di via Tirso, complessivamente 36 che comprendono diverse attività: dalla vendita di calzature e abbigliamento alla parafarmacia e all’erboristeria, tabaccheria e bar. I titolari degli esercizi si sono autofinanziati per rendere più gradevoli le serate dedicate in buona parte alle spese natalizie. Nella serata del 22 ci sarà, inoltre, una sorpresa: arriverà Babbo Natale che porterà i doni per i bambini delle due case famiglia cittadine.

La strada resterà regolarmente aperta al traffico, nessuna modifica per la circolazione delle auto, anche perché i musicisti occuperanno uno spazio nei marciapiedi. Questa iniziativa è stata possibile anche grazie agli amministratori comunali che hanno consentito l’occupazione del suolo pubblico.

Mentre il 14 dicembre, nella rassegna Eventi d’autunno, alle 15.30 all’archivio storico il laboratorio “ Crea il tuo Natale Kirigami & Origami”; dal 18 dicembre al 5 gennaio al Centro documentazione Sartiglia “Escape Room Sartiglia”.

