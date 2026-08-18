Tre serate coi Tazenda, un’esperienza tra fisica e cuore 

Passato Ferragosto, il viaggio dei Tazenda attraverso la Sardegna prosegue con tre nuovi appuntamenti del “Campo unificato tour 2026”, tra il nord e il centro dell’Isola. La band si esibirà oggi alle 22 a Nulvi, nella zona concerti del campo sportivo. Sabato 22 tappa a Nughedu San Nicolò, in piazza Marconi, ancora alle 22. Domenica 23 appuntamento alle 21,30 a Santa Giusta, nella cornice della laguna.

Sul palco Gigi Camedda, voce e pianoforte, Gino Marielli, chitarra e voce, e Serena Carta Mantilla, voce e tastiere. L’ingresso in formazione della cantante apre una nuova fase del percorso artistico dei Tazenda, nel segno della continuità con la storia della band e di sonorità che richiamano anche la stagione condivisa con Andrea Parodi. Con loro gli storici Massimo Cossu alle chitarre e Massimo Canu al basso, insieme a Federico Canu alla batteria e Andrea C. Pinna al violino e alle tastiere.

La scaletta alternerà i grandi classici del repertorio alle produzioni più recenti, in uno spettacolo che punta a fondere tradizione, identità e innovazione. «Campo unificato» prende spunto dalla fisica teorica e diventa una metafora del rapporto tra musicisti e pubblico: un luogo ideale nel quale suono, immagini, effetti visivi e spettatori confluiscono in un’unica esperienza.

Anche la scenografia è parte dello spettacolo, con visual curati da Gaetano Garau, ledwall, video originali e riferimenti agli studi di Einstein, Heisenberg e Schrödinger. Nuovi meccanismi scenici accompagneranno le performance, con soluzioni pensate anche per ridurre l’impatto ambientale.

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