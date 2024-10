Tre serate all’insegna della polifonia vocale  

Voci soavi e musica raffinata per allietare le giornate di chi non se la passa più alla grande. È il progetto “Insieme cantando, ottobre con i nonni”, che vedrà protagoniste di una kermesse di canto corale (in 4 residenze sanitarie domusnovesi) sei ragazze ospiti del centro per la cura dei disturbi alimentari “Lo specchio Dan” di Domusnovas, gestito da Casa Emmaus. Un progetto ideato da Vittorio Orrù, direttore del coro polifonico san Giovanni Battista e maestro di canto delle ragazze che hanno già dato più volte prova del loro tanto talento. «Sarà un tenero incontro tra categorie fragili con l’intento di condividere un sorriso e darsi forza a vicenda», chiosa Orrù che dirigerà le ragazze in ogni data con l’accompagnamento alla chitarra di Luciana Pillai.

La prima esibizione sarà martedì nella Residenza del Parco, il 18 ottobre ci si sposta nella coop Solidarietà Sociale di via Roma, il 22 sarà la volta del centro Aias e il 25 dell’Rsa Santa Maria Assunta. La kermesse è sposata e patrocinata dall’assessorato alle Pari Opportunità: «Fa piacere vedere le ragazze divenire sempre più parte della comunità, la kermesse sarà un bell’incontro generazionale», dice l’assessora Arianna Porcu. (s. f.)

RIPRODUZIONE RISERVATA