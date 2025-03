Tre semafori intelligenti  per il ponte di San Pietro 

Tre semafori intelligenti per regolamentare il traffico in prossimità del ponte di San Pietro: li installerà l’amministrazione comunale di Castiadas in vista della stagione estiva ormai alle porte. «Purtroppo – spiega il sindaco Eugenio Murgioni – il vecchio ponte non può reggere la grande mole di traffico estiva e allora, in attesa della realizzazione di un nuovo ponte, cercheremo di limitare i danni con i semafori intelligenti».

Negli ultimi anni gli ingorghi sono sempre più frequenti, anche perché il ponte di San Pietro è un crocevia fondamentale per le auto che da Cagliari si dirigono verso le spiagge di Castiadas e Villasimius. Tantissime le proteste da parte degli automobilisti per le code, lunghe talvolta sino allo svincolo con la nuova 125. In diverse occasioni per far defluire il traffico lo stesso sindaco ha dovuto dispiegare i vigili urbani, distogliendoli da altri compiti.

La soluzione definitiva è quella del nuovo ponte: il progetto da un milione e 200mila euro è in carico alla Provincia e ne prevede la realizzazione a fianco a quello vecchio. Subito dopo ci saranno delle rotatorie che consentiranno di proseguire per le spiagge di Castiadas e Costa Rei o per Villasimius. Il vecchio ponte invece sarà percorribile solo a piedi o in bicicletta mentre tutta l’area prospicente sarà trasformata in una grande isola pedonale. «L’auspicio – conclude Murgioni – è che l’opera possa essere completata entro la primavera del 2026».

