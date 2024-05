Tre sedicenni in un giro di escort 

BARI. Regali, complimenti e soldi, dai 100 ai 150 euro euro (cifre ridimensionate rispetto alle promesse). Tanto venivano pagate le tre ragazzine di 16 anni che erano finite in un giro di prostituzione a Bari e dintorni. È uno dei dettagli dell'ordinanza di custodia cautelare, firmata dal gup barese ed eseguita dalla polizia, che ha portato in carcere quattro donne e due uomini.

Due presunti clienti sono agli arresti domiciliari, per un altro invece è stato disposto l'obbligo di dimora nel comune di residenza, come per la 45enne barese che gestiva una struttura ricettiva in cui abitualmente «vi era l'esercizio dell'attività di prostituzione». In cella sono finiti Marilena Lopez di 35 anni, la 21enne Antonella Albanese, Federica De Vito di 25 anni, Elisabetta Manzari di 24 anni, Ruggero Doronzo originario di Trani di 29 anni e Nicola Basile di 25 anni. Sono accusati a vario titolo, di aver indotto, favorito, sfruttato e gestito la prostituzione delle ragazzine. Gli incontri avvenivano in hotel e b&b di lusso nelle province di Bari e Barletta-Andria-Trani con clienti tra i 30 e i 50 anni, alcuni consapevoli della minore età delle ragazze. Le quattro donne indagate si occupavano di trovare clienti e accompagnare le 16enni, che poi “ricompensavano” con una parte dei guadagni.

RIPRODUZIONE RISERVATA