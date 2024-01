Tre scuole intitolate a grandi donne 

I disegni di tre grandi protagoniste della storia sarda appesi davanti ad altrettante scuole di Sestu,con la sindaca Paola Secci che ieri mattina ha scoperto le targhe che intitolano i nuovi plessi a tre grandi donne del passato.

Grande folla tra bambini e genitori ieri nella scuola dell’infanzia in via Piave che è stata dedicata all’artista di Ulassai Maria Lai; in quella dell’infanzia in via Verdi intitolata all’imprenditrice e stilista Francesca Sanna Sulis, e in quella primaria sempre in via Verdi che avrà il nome della prima sindaca, Ninetta Bartoli.

«Una cerimonia molto bella, con una buona partecipazione anche dalle famiglie», racconta la dirigente scolastica Alessandra Patti, della scuola di via Piave. Marcella Pinna, dirigente del primo circolo in via Verdi, spiega: «L’intitolazione dei plessi era da tempo in preparazione. I docenti si sono impegnati sulla scelta dei nomi, in base alle indicazioni del Comune. Noi come scuola siamo molto contenti. È un altro modo per arrivare all’uguaglianza di genere, e per mostrare un esempio diverso dalla già celebre Grazia Deledda, di tre donne che si sono realizzate in campi molto diversi. Un esempio importante per tutti i bambini».

Entusiasta anche la prima cittadina e responsabile del Cal: «Tre scuole sestesi per tre grandi donne. La parità di genere resta sempre una nostra priorità ed è estremamente importante in ogni settore».

