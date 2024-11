Tre sconfitte casalinghe consecutive Il Carbonia ora soffre il mal di casa 

Carbonia. Altro che mal di trasferta: per il Carbonia le mura amiche, in campionato, di recente non sono proprio benevole. Con la batosta subita dal Monastir, vittorioso 4-0 allo Zoboli, i minerari hanno infilato la terza sconfitta consecutiva casalinga. Sarebbe la quarta (non di seguito) mettendo in conto anche la sfortunata gara iniziale contro il Budoni. Sfortunata (ma la iella non bisogna provocarla) perché in quasi tutti i ko rimediati sinora (0-1 col Budoni, 1-2 col Tempio, 0-2 con la Nuorese, 0-4 col Monastir) a dare il via libera agli avversari sono stati errori (in alcuni casi orrori) del pacchetto arretrato. Portieri compresi.

La casistica si arricchisce: potenza del vento e rimbalzo del pallone non calcolati a dovere (contro il Budoni sullo 0-0), passaggi in orizzontale in area consegnati agli attaccanti rivali (con la Nuorese sullo 0-0), inutili dribbling insistiti in ripartenza con sfera persa e immancabile castigo (col Tempio sull’1-1 e col Monastir sullo 0-0). Consola il fatto che, eccetto che con la Nuorese, gli altri rovesci sono giunti contro big del campionato che si contenderanno la vittoria finale, dunque le difficoltà erano superiori: «Sono state gare perse dinanzi a una straordinaria qualità di avversari - precisa il presidente Stefano Canu - abbiamo ricevuto due volte la capolista del momento e una vice capolista, ma siamo consapevoli che ci sono cose da migliorare».

C’è tuttavia un aspetto su cui la dirigenza del Carbonia insiste, perché delinea il clima di serenità: «Non eravamo fenomeni nella fase iniziale con le due vittorie e un pareggio - analizza il massimo dirigente - e non siamo brocchi ora per gli errori commessi: non sfugga nemmeno un istante l’obiettivo che è la salvezza». Missione che i minerari sinora (a parte la vittoria casalinga col Villasimius, prossimo avversario nella semifinale di Coppa Italia) stanno costruendo in trasferta con i pareggi a Gavoi e Ghilarza e la vittoria a Bari Sardo. Sull’ultima debacle con il Monastir (che il Carbonia ha eliminato dalla coppa) l’allenatore Diego Mingioni non ha fatto mistero di essere deluso: «Sconfitta dolorosa perché potevamo fare meglio, brucia perché mentalmente siamo stati inferiori. Bisogna ripartire per migliorare». Il gol dell’1-0 ha tagliato le gambe alla squadra, poi rimasta in dieci, e la ripresa è stata anonima.