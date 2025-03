Tre sciatori travolti da una valanga, due sono gravi 

Cortina. Le nevicate delle scorse ore e le temperature più miti sono la causa di valanghe e slavine che ieri hanno colpito più località. Il caso più grave si è verificato a Cortina d'Ampezzo, dove sono molto gravi le condizioni di due dei tre scialpinisti coinvolti, una 38enne di Conegliano (Treviso) e un 40enne, travolti dalla valanga sotto Forcella Giau. La terza persona, un 51enne di Conegliano, è ricoverata a Pieve di Cadore per una possibile ipotermia e per un trauma alla caviglia. A dare l'allarme è stato un quarto sciatore che si è salvato. È andata così: la valanga ha sepolto il 51enne che è stato subito individuato e riportato in superficie dall'amico, e ha trascinato poi più a valle gli altri due. Sul posto è arrivato l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore che ha sbarcato équipe medica, tecnico di elisoccorso e unità cinofila, mentre l'eliambulanza di Treviso ha provato ad avvicinarsi. Inutili i tentativi da parte dell'elicottero di Bolzano.

Le operazioni

Una quarantina sono stati in tutto i soccorritori impegnati nelle operazioni. Il secondo sciatore, il 38enne, è stato individuato sotto due metri di neve. Riportato in superficie, il personale medico ha subito iniziato le manovre di rianimazione ed è stato poi trasportato all’ospedale di Mestre. Più difficile individuare la terza sciatrice, sepolta sotto una coltre di tre metri di manto nevoso. Quando il cane di un'unità cinofila ha iniziato a scavare, i soccorritori si sono concentrati in quel luogo e hanno iniziato ad abbassare il livello della massa nevosa, finché il sondaggio ha rivelato finalmente l'esatta posizione della 40enne coneglianese. Estratta dalla neve in gravissime condizioni, è stata trasportata all'ospedale di Treviso. «La mia solidarietà a tutti coloro che sono coinvolti e un sentito grazie ai soccorritori per il loro instancabile impegno», ha affermato la ministra per il Turismo, Daniela Santanchè. L'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Veneto aveva ripetutamente avvisato su un «marcato pericolo valanghe» per il weekend su Dolomiti e Prealpi Venete, dove si è verificato il distacco.

RIPRODUZIONE RISERVATA