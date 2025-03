Tre sardi arrestati per pedopornografia: nei pc migliaia di video 

L’unico cagliaritano, che ha 74 anni, da solo ne aveva settecentomila: tutti file video pornografici che come protagonisti avevano bambini e ragazzini di entrambi i sessi. Roba che per guardarli servirebbero anni, una mole di materiale che fa spavento, eppure sono bazzecole rispetto alla collezione di un ogliastrino di 51 anni: di quella robaccia pedopornografica ne aveva addirittura 30 terabite, cioè trenta milioni di mega, praticamente più di quanto un singolo sito internet specializzato in questo sporco commercio offre ai suoi clienti. A Uta il computer di un 69enne arrestato era a quota quindicimila file di sesso con bimbi e ragazzini, mentre la collezione di un residente nel Nuorese era di diecimila video porno con minori.

Difficile indagine

Di quelle orribili collezioni, non resta più nulla se non un verbale della Polizia postale e delle comunicazioni, al termine di una lunga e difficile indagine che ha portato all’arresto di tre “scambiatori” di video porno con minorenni, due dei quali ai domiciliari per ragioni di età. E poi c’è il quarto: il materiale era talmente tanto che, pur superando il disgusto, il Compartimento della Polizia postale e delle comunicazioni di Cagliari coordinato dal dirigente Francesco Greco non ha ancora terminato di catalogarlo È stato denunciato. L’indagine è chiusa: ora la sostituta procuratrice Ginevra Grilletti, al palazzo di Giustizia di Cagliari, tirerà le somme per il procedimento penale.

Produttori al sicuro

L’inchiesta giudiziaria porta davanti alla Giustizia le persone che si scambiavano i video pedopornografici tra loro, ma arrivare a chi ha prodotto quel materiale sarà purtroppo impossibile: sono girati in Sudamerica e nel Sudest asiatico, particolarmente in Thailandia, sulla cui collaborazione all’inchiesta sarà assai difficile poter contare. Ma resta che in Italia scambiarsi video porno, anche a titolo gratuito, in cui siano coinvolti minorenni è un reato di per sé punito pesantemente, pure aggravato dall’ingente quantità del materiale che è circolato tra i quattro. È una guerra difficilissima, quella contro la pedopornografia, sopratutto per la difficoltà di raggiungere con provvedimenti giudiziari chi lo produce in Paesi stranieri in cui la collaborazione delle autorità è assai scarsa. Così, qua il legislatore aggira il problema colpendo il consumo, proprio per limitare la diffusione di questo materiale che, a quanto filtra, è riuscito a disgustare anche investigatori esperti come quelli della Polizia postale e delle comunicazioni di Cagliari e delle sezioni di Nuoro e Sassari.

Il software dei volontari

Ci si è riusciti grazie alla collaborazione dell’organizzazione no profit Crc (Child rescue coalition, cioè la Coalizione per il salvataggio dell’infanzia), che da tempo ha donato a molte forze di polizia nel mondo, Polpost compresa, un software avanzatissimo: è in grado di intercettare e localizzare gli scambi di video di sesso con bambini mentre si svolgono in Rete. Al compartimento di Cagliari quell’allarme si è azionato alcuni mesi fa, e con esso gli investigatori della Polpost, che hanno aperto le indagini per dare un nome agli autori di questo traff ico di video pornografici con attori bambini. Anzi, con bambini stuprati.

