Tre sarde in cerca della prima vittoria 

Il pessimo avvio di stagione, valso appena un punto e costato la panchina a Marco Amelia, spara i riflettori sull’Olbia che oggi al “Nespoli” (alle 15) affronta il Real Monterotondo nella sfida tra ultime della 5ª giornata di Serie D.

Bianchi in silenzio stampa e squadra affidata al tecnico dell’Under 19 Mario Isoni, incaricato di guidare i galluresi alla caccia della prima vittoria forte anche del rientro dopo la squalifica del capitano Luca La Rosa. Il turno sarà tuttavia inaugurato alle 14,30 da Atletico Uri e Latte Dolce, di scena in casa rispettivamente del Gelbison e della Sarnese e alla ricerca anch’esse del primo successo.

Dopo il buon pari in rimonta e in inferiorità numerica col Terracina, i giallorossi (che devono rinunciare per squalifica a Massimiliano Paba in panchina e a Jah in campo) se la vedranno con un avversario attrezzato ma non imbattibile. Discorso analogo per il Latte Dolce, che contro la Sarnese può operare il sorpasso e balzare fuori dai playout. «I ragazzi hanno la testa pulita e la squadra sta crescendo: speriamo che contro la Sarnese arrivino i 3 punti», suona la carica l’allenatore Gabriele Setti.

Gara esterna anche per la migliore delle sarde, quell’Ilvamaddalena che a quota 6 punti “vede” i playoff e che dalle 15 affronterà la pari punti Cynthialbalonga. Match in vista del quale il tecnico Carlo Cotroneo dice: «Misurarci con squadre importanti ci ha fatto capire quale il campionato dobbiamo fare, con determinazione e concentrazione».

Infine la Costa Orientale Sarda, che dalle 15 tra le mura amiche del Comunale “Is Arranas” di Tertenia ospita il Cassino: contro la seconda della classe Francesco Loi potrebbe “lanciare” subito il nuovo acquisto Davide Monteleone.

