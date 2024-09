Tre rossi e zero gol, il derby sardo finisce in parità 

Atletico Uri 0

Cos Sarrabus 0

Atletico Uri (3-5-2) : Cherchi; Jah (11' st Fadda), Rosseti, Piacente; Anedda (21' st Ravot), Tuveri, Fedele, Attili (26' st Melis), Pisano (11' st Dore); Demarcus (21' st Piga), De Cenco. A disposizione Polato, Pionca, Fiorelli, Basciu). Allenatore Massimiliano Paba.

Cos Sarrabus (3-5-2) : Xaxa; Sulis, Severgnini, Derbali; Piseddu, Demontis (37' st Loi), Piredda, Ladu, Morlando; Mattia Floris (23' st Sartor Camina), Aloia (32' st Santoro). A disposizione Giuseppe Floris, Boi, Cabiddu, Cafferi, Rarinca, Mesina). Allenatore Francesco Loi.

Arbitro : Marco Burattini di Roma.

Note : spettatori 500. Espulso Fadda (A) e gli allenatori Paba (A) e Loi (C). Ammoniti De Cenco e Jah (A), M. Floris, Demontis e Morlando (C). Recupero 2' pt, 4' st.



Usini. Finisce a reti bianche il derby sardo del Peppino Sau di Usini tra Atletico Uri e Cos Sarrabus. Partita intensa, ma sostanzialmente corretta.

La cronaca

Dopo 2 giri di lancette, Fedele ci prova dai 20 metri e Xaxa vola per deviare in angolo. Prima della fine del primo tempo, dopo un giallo a Jah l'arbitro espelle i due allenatori, Paba e Loi, su segnalazione dell'assistente. Decisione apparsa incomprensibile ai più.

Nella ripresa, Demarcus serve Attili, che ci prova dal limite, con Xaxa che si distende e risponde coi pugni. Poco prima dell'ora di gioco, su traversone di Piseddu da destra, Aloia, ex di turno, non riesce ad arrivare in spaccata alla deviazione sottomisura. Al 64’, Attili calcia ma la conclusione è tenera per Xaxa. Al 73’, punizione di Ravot e il portiere libera con i pugni. Al 79', traversone dalla destra di Ravot, Xaxa non è preciso nella prima uscita, ma con un gran balzo riesce a toccare la sfera quel tanto che basta per farla rimpallare su Piga e salvare la situazione. Quattro minuti dopo, Morlando da sinistra, testa di Sartor e palla sul fondo.

Alta tensione

Nervi tesi al minuto 80: l'arbitro estrae il rosso diretto all'indirizzo di Fadda, che non si capacita della decisione. Allo scadere, ci prova Morlando e Cherchi risponde coi pugni. Finisce 0-0, un punto per parte e tante discussioni nel post gara per le decisioni della terna arbitrale.



