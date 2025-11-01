VaiOnline
Serie A.
02 novembre 2025 alle 00:15

Tre romani alla conquista di Roma Lazio-Cagliari è un derby per Felici 

Due gol, entrambi decisivi contro Parma e Verona, più quello al Bologna annullato per un fuorigioco di Adopo e l’assist per la prima rete in rossoblù di Esposito, tre giorni fa col Sassuolo. Incisivo a dir poco, nonostante sia partito solo due volte titolare e abbia totalizzato appena 218 minuti nelle sette partite giocate (è rimasto in panchina dall’inizio alla fine con Fiorentina e Napoli). Dopo il mancato trasferimento al Venezia in Serie B, Mattia Felici si è preso la scena col Cagliari in Serie A rivelandosi addirittura provvidenziale, oltre a essere al momento il capocannoniere della squadra insieme a Belotti. Ora la sfida con la Lazio, quasi un derby per lui, romano di San Lorenzo e tifosissimo della Roma pur essendo passato due stagioni per le giovanili biancocelesti prima di svoltare, con la Nuova Tor Tre Teste e, soprattutto, con la Primavera del Lecce.

Fattore Felici

Il suo impatto sui match è a dir poco esplosivo, l’energia contagiosa. Ha approfittato dell’infortunio di Luvumbo per acquisire credibilità e anche ora che l’angolano è tornato a disposizione, resta lui la prima scelta a sinistra (col Sassuolo, tuttavia, ha iniziato a destra, per poi spostarsi sulla corsia opposta con l’ingresso dello stesso Zito). Così, dopo il destino (il passaggio al Venezia era ormai fatto, aveva persino svuotato l’armadietto nello spogliatoio di Asseminello), Felici ha stravolto pure le gerarchie rossoblù conquistando sul campo la fiducia di Pisacane che domani sera all’Olimpico potrebbe rilanciarlo dal primo minuto, davanti ai familiari e agli amici di sempre.

Folo, voglia di riscatto

Romano con l’Aquila nel cuore, invece, Folorunsho, cresciuto nella “cantera” laziale per poi cominciare, però, il percorso tra i professionisti con la Virtus Francavilla e finire poi in orbita Napoli tra un prestito e l’altro. Questa in arrivo è un po’ la partita del cuore per lui. Rispetto a Felici ci arriva scarico. Sempre titolare sinora, è ancora alla ricerca, però, di una collocazione in campo definitiva per poter dar sfogo a tutto quel talento che sembrava quasi represso nelle ultime partite. Irriconoscibile a Verona contro la sua ex squadra, confuso e nervoso col Sassuolo sino al cambio al 17’ della ripresa. Il riscatto per lui passa proprio per la sfida con la Lazio.

La chance di Mazzitelli

Il match di domani nella Capitale è un un’opportunità di rilancio anche per il terzo romano del Cagliari, Mazzitelli, cresciuto a sua volta con la maglia giallorossa sino all’esordio in Serie A, prima di cercare fortuna altrove. In rossoblù, sinora, ha racimolato giusto le briciole, in tutto 42 minuti. Attende la prima chance da titolare, potrebbe arrivare proprio sotto casa e contro la rivale di una vita. Nell’economia delle tre gare in nove giorni, Pisacane potrebbe decidere, infatti, di far rifiatare Prati per buona parte del match e sostituirlo inizialmente con l’esperto regista arrivato la scorsa estate dal Como. Tre romani alla conquista di Roma col Cagliari.

