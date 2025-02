Tre roghi nella notte: distrutti 15 camion 

Tre attentati in contemporanea a Iglesias, Orgosolo e Arzana. Nel mirino due aziende che gestiscono la raccolta dei rifiuti. Quindici compattatori sono stati distrutti dalle fiamme provocando danni per migliaia di euro. È il bilancio di una notte di fuoco iniziata intorno alle 23,30 di martedì. Una incredibile escalation di violenza tra Barbagia, Ogliastra e Iglesiente sulla quale stanno indagando le forze dell’ordine, chiamate a fare luce sul movente dei tre attentati e su eventuali collegamenti tra le azioni criminali.

Attentato a Iglesias

La segnalazione ai vigili del fuoco è arrivata poco dopo le 23. Una squadra di pompieri partita dalla caserma di viale Colombo ha raggiunto la sede della San Germano in via Villa di Chiesa dove c’erano tre autocompattatori per i rifiuti avvolti dalle fiamme. In un primo momento è sembrato che il rogo fosse stato provocato dall’autocombustione di un cumulo di rifiuti, ma da ieri mattina i carabinieri della Compagnia di Iglesias seguono la pista dell’attentato. Nella sede della ditta che si occupa della raccolta dei rifiuti a Iglesias ieri mattina i dipendenti erano ancora increduli. «Non sappiamo davvero cosa dire – commenta un impiegato degli uffici amministrativi – stanno ancora facendo i controlli per quantificare i danni. Aspettiamo tutte le verifiche per capire cosa è accaduto». Nella sede di via Villa di Chiesa gli operai non vogliono commentare. «Siamo tutti dispiaciuti per quello che è accaduto», spiega un giovane che ha appena finito il turno di lavoro. L’intervento dei vigili del fuoco ha scongiurato ulteriori danni. In un grande capannone e negli spazi esterni della San Germano ogni sera vengono parcheggiate decine di camion e mezzi per la raccolta dei rifiuti. Sulla vicenda stanno i carabinieri di Iglesias coordinati dal capitano Luigi Di Costanzo.

Nuorese in fiamme

Due settimane fa, un blitz – rimasto sconosciuto alle cronache fino a ieri – ha colpito Fonni, dove un piccolo mezzo della San Germano Iren, che da due anni si occupa della gestione e del ritiro dei rifiuti nei comuni di Fonni, Oliena e Orgosolo, è andato a fuoco. In quell’occasione, altri due mezzi parcheggiati nelle vicinanze erano stati danneggiati. Il gesto, forse, doveva servire solo come avvertimento. Tuttavia, chi ha appiccato le fiamme la notte scorsa prima ad Orgosolo, e poi ad Arzana, distruggendo i mezzi delle ditte incaricate della raccolta dei rifiuti, questa volta non ha sbagliato. Il danno complessivo potrebbe superare il milione di euro. A Orgosolo l’allarme è scattato poco prima dell’una di notte. I vigili del fuoco sono intervenuti nella zona industriale, nei pressi dell’ecocentro, dove nel piazzale della ditta San Germano, sono stati distrutti sette autocompattatori. Chi ha agito ha messo un innesco per ogni mezzo. Il pronto intervento dei vigili del fuoco ha permesso di estinguere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Subito dopo l’intervento della Squadra Mobile di Nuoro e del Commissariato di Orgosolo, è emersa la notizia che, in contemporanea, altre tre autocompattatori della stessa ditta San Germano erano stati distrutti a Iglesias. Un mese fa, inoltre, un mezzo era stato rubato dal deposito di Oliena.

Arzana

La notte di fuoco in Sardegna è proseguita con un altro attentato: alle 5,44 i vigili del fuoco sono intervenuti anche lungo la provinciale Arzana-Lanusi per l’incendio di cinque mezzi della ditta Teknoservice Italia, che si occupa anch’essa della raccolta dei rifiuti. Anche in questo caso sono intervenuti i carabinieri per avviare le indagini. Negli ultimi anni, le ditte incaricate della raccolta dei rifiuti sono state ripetutamente prese di mira in tutta l’isola. Da Siniscola a Fonni, da Dorgali a Torpè, da Tertenia a molti altri Comuni.

Un lunghissimo elenco che ha attirato l’attenzione della Dda, che ora dovrà capire se dietro a questa serie di attacchi a danno delle aziende, c’è un unico disegno.

