Tre rinforzi per un Villasimius in difficoltà 

Il calciomercato continua a muovere pedine importanti anche nei campionati dilettantistici. In Serie D la Costa Orientale Sarda ha ufficializzato l’ingaggio del difensore Diego Galliani, svincolato a fine dicembre dall’Imperia. Il classe 2002 ha già lasciato il segno all’esordio, andando a segno nella trasferta di Ischia. Cresciuto nel settore giovanile del Venezia, ha maturato esperienze anche con Albenga e Prato.

In Eccellenza sono tre i nuovi innesti per il Villasimius di Sebastiano Piano. Il primo è il difensore centrale Augusto Paganelli (1997), proveniente dal Levico Terme: l’argentino, cresciuto nel Douglas Haig, vanta un percorso significativo nel calcio italiano, dagli inizi con il Tuttocuoio alle esperienze con Isola Capo Rizzuto, Spoleto, Viterbese e, nel 2024, con il Coghinas. Rinforzo anche a centrocampo con l’arrivo di Graziano Facundo (1992), anche lui argentino, formatosi tra Rivadavia e Tigre. Dopo le esperienze con CAI de Neuquen e Amburgo SV II, dal 2018 ha giocato in Italia con Akragas, Il Delfino Curi, Ospitaletto, Viterbo e Santegidiese. Completa il tris il giovane difensore Lorenzo Mastropietro (2007), cresciuto nel Monterosi e passato per Ottavia Under 17, Ronciglione e Tricarico.

Sempre nel massimo campionato regionale il Tempio ha tesserato l’attaccante argentino Joaquin Castañares (1997). Cresciuto nel Proyecto Crecer, ha giocato in Portogallo con la UA Povoense, in Irlanda con il Cookstown Royal e in Germania con SV Altengottern e SV BW Neustadt. Nel 2023 l’approdo all’Iglesias, quindi l’esperienza in Polonia al BKS Bolesławiec.

La Polisportiva Luogosanto si è rinforzata con l’arrivo del portiere Matteo Carta (2006), ex Olbia e San Teodoro-Porto Rotondo. Giuseppe Cocco, ex Bonorva e Nuorese, passa invece al Supramonte.

RIPRODUZIONE RISERVATA