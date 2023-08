Tre reparti da completare 

La stretta finale per Palomino, la ricerca in terra di Francia di un secondo centrale difensivo, il pressing con la Dinamo di Zagabria per Petkovic e quello con la Spal per Prati. Il Cagliari gioca su più tavoli in cerca di rinforzi, con la speranza di centrare almeno uno dei tanti obiettivi prima della sfida di sabato prossimo col Palermo in Coppa Italia, prima uscita ufficiale della stagione.

Difensori cercasi

È già un ritornello estivo, ogni giorno può essere quello giusto per andare a dama con Palomino e portare a Ranieri il primo dei centrali richiesti. Operazione avviatissima, con l’accordo raggiunto tra Cagliari e Atalanta e l’ok del giocatore per la firma su un biennale con i rossoblù. E chissà che l’attesa fumata bianca non possa arrivare dopo il rientro dalla trasferta transalpina per l’amichevole di questa sera col Brest. In Francia il ds Bonato cerca anche il secondo difensore centrale. Piace, e non poco, l’italo-brasiliano del Nantes Girotto, che Ranieri già aveva allenato nella sua stagione alla guida dei “Canarini”. Ma il giocatore, secondo radio-mercato, potrebbe preferire i milioni promessi dal mercato arabo. Ecco perché il Cagliari potrebbe virare sul suo compagno di reparto, il francese di nazionalità camerunense Jean-Charles Castelletto, classe ‘95, 104 presenze nelle ultime tre stagioni nel club. Ma se per Girotto la richiesta sarebbe abbordabile (un milione circa), visto che il giocatore ha il contratto in scadenza, per Castelletto la squadra francese può giocare al rialzo, forte di un contratto valido fino al 2026.

Tutto su Petkovic

Dalla difesa all’attacco. Il Cagliari vuole il croato Petkovic: operazione tutt’altro che semplice, anche se pure in questo caso il club proprietario del cartellino, la Dinamo Zagabria, non può tirare la corda più di tanto visto che il giocatore ha un ultimo anno di contratto. I croati vorrebbero comunque tenerlo almeno fino alla fine dei turni preliminari di Champions, mentre i rossoblù hanno necessità di accelerare i tempi per consegnare a Ranieri l’attesa punta il prima possibile. E a proposito di attacco, si continua a cercare una sistemazione a Pereiro. Sfumata l’ipotesi Brasile, ora si guarda al mercato arabo.

Pressing Prati

Difesa e attacco le priorità, ma il Cagliari non molla la presa con la Spal per Prati, prima scelta per il centrocampo. Solo più avanti si deciderà se intervenire o meno per cercare anche un altro giocatore d’esperienza per la linea mediana.

E in uscita ci potrebbe essere Viola, accostato al Cosenza, anche se il giocatore, al momento, ha declinato la proposta presentata dai calabresi.

