Tre ragazzi milanesi sono gli eroi per caso di un giorno a Goloritzè 

Si sono trovati per caso davanti a Marco, un 65enne di Bergamo che stava annegando nelle acque cristalline di Cala Goloritzè. Tre ragazzini di Milano, insieme al papà Davide Artusi, hanno salvato l’uomo che era già in stato di incoscienza. Elia, 15 anni, Zeno (13) e Anita (11) hanno mantenuto sangue freddo, indossando i panni di supereroi per un giorno. All’operazione salvavita ha preso parte anche mamma Francesca, che si è occupata di chiamare il 118. Alle manovre di rianimazione, in attesa dell’arrivo dell’elicottero dell’Areus, ci hanno pensato sei medici ungheresi che si godevano il sole su una barca. I fatti risalgono a mercoledì, quando Davide e la sua famiglia hanno noleggiato un gommone a Cala Gonone. Destinazione Goloritzè. L’uomo conduce il natante e, sulla soglia delle boe che delimitano l’area di navigazione, cerca di ancorarlo. Nota un uomo a pelo d’acqua. Passa qualche istante, durante i quali pensa che quel signore stia praticando snorkeling. Chiede a Elia, Zeno e Anita di avvertirlo tramite un contatto fisico per allontanarlo dal gommone. Ma i ragazzi si sorprendono non vedendo reazione e allertano il papà al volante. Lui intuisce che qualcosa non va e si tuffa per portare a bordo il signore, ormai privo di coscienza. I figli, tutti e tre atleti (praticano calcio, tuffi e nuoto), lo aiutano a completare l’operazione. Dopodiché intervengono i medici ungheresi, poi arriva la motovedetta della Guardia di finanza di Arbatax e, infine, l’elicottero dell’Areus decollato da Olbia. Marco, che dopo una lunga rianimazione riapre gli occhi, viene trasportato all’ospedale di Nuoro per ricevere cure adeguata. (ro. se.)

