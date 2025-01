Tre punti salvezza per il Cagliari femminile 

Il Cagliari femminile si regala tre punti salvezza per iniziare nel migliore dei modi il 2025. Nella dodicesima giornata di Serie A, le rossoblù si sono imposte per 4-0 in trasferta contro la Femminile Molfetta, agganciando proprio le pugliesi in classifica.

Dopo un primo tempo terminato sullo 0-0, il Cagliari sblocca il risultato a metà ripresa con Vecchione, che infila da pochi passi sull’assist di Cintia Pereira. La stessa Pereira sale in cattedra poco dopo, segnando tra il 35’ e il 36’ due reti in un minuto che di fatto decidono lo scontro diretto del PalaPoli. Il 2-0 è un capolavoro della brasiliana, che sposta palla e dalla destra calcia forte verso la porta dalla lunga distanza. Il tris, invece, lo segna direttamente da dietro la linea del centrocampo approfittando del portiere di movimento schierato dal Molfetta per provare a rientrare in gara. Il poker arriva nella stessa situazione, a poco più di un minuto dalla sirena finale, con Ribeirete che insacca a porta vuota il pallone del definitivo 4-0.

Per la squadra allenata da Moreno Giorgi, ancora in tribuna per la seconda e ultima giornata di squalifica, si tratta di una vittoria preziosissima in chiave salvezza contro una diretta concorrente. Le rossoblù, al terzo successo stagionale, salgono così a quota 9 punti in classifica, a pari punti con il Molfetta, ed escono per la prima volta fuori dalla zona playout. Domenica al PalaConi il Cagliari torna in campo per l’ultima partita del girone d’andata contro il Bitonto.

