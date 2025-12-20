Tre punti per l’Ozierese con un Ghilarza in crisi 

Ghilarza 0
Ozierese 2
Ghilarza (4-4-2) : Volpicelli, Ruggeri, Melis, Doumbia, S. Oppo, Sotgiu (18’ st R. Oppo), Deledda (4’ st Nieddu), Mura, Manca (21’ st Defrassu), Fernandez, Ngoy (3’ pt Mari, 6’ st Rubattu). In panchina Matzuzi, Corrias, Porcarello, Cabiddu. Allenatore Deliperi.
Ozierese (4-4-2) : Baldazzi, Farina (25’ st L. Columbu), Imatos, Elisi (50’ st M. Columbu), Bortolucci, Cola, Marongiu (30’ st G. Sanna), Peters, Ferro (30’ st Mattea ), Mendez, A. Apeddu. In panchina Demarcus, U. Sanna, Molinu, G. Fantasia, A. Fantasia. Allenatore Carta.
Arbitro : Atzei di Cagliari.
Reti : pt 29’ Peters; st 24’ Ferro.
Note : ammoniti Deledda, Mura, Mendez, Ferro, Farina.
Ghilarza. Il Ghilarza gioca una buona partita ma due errori in difesa la puniscono più del dovuto, con l’Ozierese che ringrazia per tanta generosità portandosi via tre punti d’oro.
Per i giallorossi di casa anche tanta sfortuna, con l’infortunio dopo soli tre minuti dell’attaccante Ngoy che priva la squadra del suo uomo più importante in zona gol.
Negli spogliatoi ghilarzesi la parola d’ordine è comunque quella di non mollare, mentre gli ospiti trascorreranno ottime feste in una prestigiosa posizione di classifica.
