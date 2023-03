Tre punti in nome di Astori 

Milan (3-4-2-1) : Maignan, Kalulu, Thiaw, Tomori, Messias (29' st Saelemaekers), Bennacer (21' st Bakayoko), Tonali, Theo Hernandez, De Ketelaere (38' st Adli), Rebic (21' st Origi), Giroud (Ibrahi- movic). In panchina Tatarusa- nu, Mirante, Dest, Kjaer, Ballo-Touré, Vranckx, Pobega, Florenzi, Calabria. All. Pioli

Fiorentina (4-3-3) : Terracciano, Dodò, Martinez Quarta, Igor, Biraghi (29' st Ranieri), Bonaventura (36' st Castrovilli), Amrabat (47' st Barak), Mandragora, Ikoné, Cabral (36' st Jovic), Gonzalez (47' st Sottil). In panchina Sirigu, Cerofolini, Venuti, Milenkovic, Bianco, Duncan, Kouamé, Saponara, Brekalo. All. Italiano.

Fiorentina 2

MIlan 1

Arbitro : Di Bello di Brindisi

Reti : nel st 4' Gonzalez (rigore), 42' Jovic, 50' Hernandez.

Firenze. Da cinque anni esatti Davide Astori manca al calcio italiano, da cinque anni è “capitano in eterno”, come recitava ieri, prima di Fiorentina-Milan, uno striscione al Franchi, mentre migliaria di bandierine viola con il numero 13 sventolavano. Tra i quarantamila, molti si asciugavano le lacrime. Questa è la scena nella quale matura la sconfitta del Milan (2-1), contro la miglior Fiorentina della stagione, arrembante e determinata.

La partita

Assente anche Brahim Diaz oltre a Leao, Pioli ha concesso una chance a De Ketelaere (troppo timido) e all'ex viola Rebic alle spalle di Giroud. Italiano ha confermato Cabral al centro del tridente assieme a Nico Gonzalez e a Ikoné che ha vinto il ballottaggio con Saponara, altro ex come Bonaventura tornato titolare. La Fiorentina ha iniziato meglio e, dopo il rituale e commovente stop al minuto 13 nel ricordo di Astori (tra i più emozionati il tecnico del Milan Pioli, all'epoca allenatore dei viola, ha continuato a comandare il gioco creando qualche pericolo con Bonaventura su punizione e Gonzalez dalla distanza: pronto Maignan. Ben sette angoli battuti per i viola che al 26' hanno avuto l'occasione più nitida con il salvataggio sulla linea di Tomori su affondo ancora di Bonaventura. Per il Milan, al 32' con un sinistro al volo di Giroud. A inizio ripresa, un contatto tra Tomori e Ikoné è stato punito con il rigore realizzato da Nico Gonzalez. Con al Fiorentina avanti, i rossoneri hanno cercato di reagire ma senza sfondare, neppure quando, al 20’ sono entrati Ibrahimovic, Origi e Bakayoko per Giroud, Rebic e Bennacer. Invece è arrivato prima il raddoppio di Jovic (11° gol stagionale), poi l’inutile rete di Theo Hernandez a tempo scaduto. Mercoledì a Londra contro il Tottenham servirà un altro Milan.

