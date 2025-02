tre punti facili per la leader real putzu 

Vola alto il Real, sorride la Stella Rossa. Ma l’attesissima sfida di cartello della tredicesima giornata del campionato Over Uisp non si è disputata.

Vicecapolista

La capolista Real Putzu vince a tavolino la sfida col Seddori, che non si è presentato sul sintetico di Decimoputzu per l’atteso scontro tra le prime due della classe. I tre punti consentono alla leader del torneo di toccare quota trenta, mentre i sanluresi perdono il secondo posto. Il successo della Stella Rossa Villacidro contro la Polisportiva Isili per 4-1 (doppiette di Agostino e Porcu) consente infatti alla squadra biancorossa occupare quella posizione.

Cade la Polisportiva Villamarese 2023 (nonostante la doppietta di Murroni) al termine di un pirotecnico 3-2 contro gli Amatori Guspini in rete con Lilliu, Sanna e Pibiri. Negli anticipi Monreale Calcio e Sant’Andrea Frius conquistano il successo: il 2-1 sull’Ales firmato da Cuccu e Silanus consente alla squadra di San Gavino di sorpassare la Polisportiva Guasila 2022 (che ha riposato) e agganciare il quinto posto con 17 punti. Cardia e Muggiri (con una doppietta a testa) incidono nella sfida vinta per 5-0 dal Sant’Andrea Frius sul WS10 Senorbì.