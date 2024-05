Tre punti d’oro per il Verona 

Verona 2

Verona (4-2-3-1) : Montipò 6; Centonze 6, Magnani 6 (40’ st Silva sv), Coppola 6, Vinagre 6 (18’ st Tchatchoua 6); Folorunsho 6 (40’ st Dawidowicz sv), Duda 6.5; Serdar 6, Lazovic 7 (29’ st Suslov 6), Bonazzoli 5 (1’ st Swiderski 6); Noslin 7.5. In panchina: Corradi, Belahyane, Charlys, Tavsan, Mitrovic, Henry, Chiesa, Perilli. Allenatore Baroni 7.

Fiorentina (4-2-3-1) : Christensen 4.5; Parisi 6, Ranieri 5.5, Milenkovic 5.5, Faraoni 6 (39’ st Belotti sv); Duncan 5.5 (17’ st Bonaventura 5.5), Maxime Lopez 5.5 (24’ st Mandragora 6); Castrovilli 7 (18’ st Kouamé 6), Barak 5, Ikoné 5.5 (24’ st Beltran 6); Nzola 6.5. In panchina: Martinez, Dodo, Biraghi, Kayode, Comuzzo, Infantino, Fortini, Arthur, Caprini, Terracciano. Allenatore Italiano 5.

Arbitro : Rapuano di Rimini 6.

Reti : 13’ pt Lazovic (rig.), 42’ pt Castrovilli; 14’ st Noslin.

Note : ammoniti Coppola, Mandragora, Folorunsho. Angoli: 2-1 per Fiorentina. Recupero: 1’; 7’.

Verona. In un Bentegodi festante il Verona, con una gran rete nella ripresa di Noslin, contestata, batte la Fiorentina e conquista una vittoria che ha il sapore della salvezza. La gioia dice tutto sull’importanza dei tre punti per i gialloblù. La Fiorentina mastica amaro e sulla rete di Noslin protesta per una mano di Lazovic.

