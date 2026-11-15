ALGHERO 1

CALANGIANUS 0

Alghero (4-4-2) : Giust, Baraye, Sanna, Fadda, Cossu (19’ st Ferro), Bombagi, Roccuzzo (30’ st Scognamillo), Puttolu, Barboza (15’ Zirolia), Virdis (21’ st Marcangeli), Sagardia (50’ st A. Pinna). In panchina Carta, Daga, Chessa, Gallo. Allenatore Giorico.

Calangianus (4-4-2) : Raffi; Serra, Giagheddu, Tamponi (45’ st Marras), Belloni (45’ st Cervo), G. Tusacciu (39’ st A. Tusacciu), Asara, Casu, Zannetti, Linaldeddu (30’ st Tanda), Mauro (43’ st Deligios). In panchina Youmbi Kamgon, Varrucciu, Dombrovoschi, Careddu. Allenatore Careddu.

Arbitro : Garraoui di Pordenone.

Rete : nella ripresa 35’ Sagardia.

Note : ammoniti Cossu, Sagardia, Tamponi, G. Tusacciu, Linaldeddu. Recupero 2’ pt-6’ st. Spettatori 700 circa.



Alghero. L’Alghero batte 1-0 il Calangianus (alla settima sconfitta consecutiva e dopo l’addio dell’allenatore Simone Marini) al termine di una sfida divertente che, tuttavia, nel primo tempo ha registrato poche occasioni. Al 33’, Belloni sguscia bene sul lato corto sinistro dell’area algherese, mette in mezzo e Sanna. Al 36’, Alghero a un passo dal vantaggio: Bombagi anticipa Giovanni Tusacciu che lo atterra. Va sul dischetto Sagardia, ma il suo diagonale di destro finisce sul fondo.

Ripresa più emozionante. Al 51’, bello spunto di Baraye e Giagheddu salva tutto in scivolata. Al 58’, incursione di Zirolia, ma Raffi è pronto alla deviazione bassa. Al 65’, ancora portiere ospite protagonista, stavolta su Virdis. Al 68’, scambio in velocità tra Marcangeli e Puttolu, con il neo entrato che, appena dentro l’area, fa partire una forte conclusione che si stampa sulla traversa. Al 72’, Roccuzzo prova la pennellata, ma Raffi alza oltre la traversa. Al 76’ Sagardia calcia alle stelle da ottima posizione. Quattro minuti dopo, l’uruguaiano si fa perdonare tutto con un gol capolavoro: riceve palla appena dentro l’area, spalle alla porta, stoppa, palleggia e rovescia al volo la sfera che finisce in rete e fa esplodere il Mariotti. Il Calangianus ci prova, ma non trova mai l’ultimo tocco. In pieno recupero, Zirolia si invola, ma calcia oltre la traversa.



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