tre punti a spese della tharros il calangianus vede la salvezza 

Calangianus 1

Tharros 0

Calangianus (3-5-2) : Forzati, Putzu, Vitetta, Asara, Dombrovoschi, Secci, Camara (18’ st Tusacciu), Ruiz Sanchez (32’ st Fiorotto), Belloni, Ciganha, Del Soldato (13’ st Occhioni). In panchina Inzaina, Mancini, Ena, Delogu, Santoro,Barbuio. Allenatore P. Malu.

Tharros (4-3-1-2) : Mereu, Fresu (13’ st Boi), Sardo (32’ st Enna), Facelli, Carboni (4’ st Manca), La Valle, Silva Soares, Tetteh, Calaresu (22’ st A. Sanna), Atzori (20’ st C. Sanna), Ferrari. In panchina Cabasino, Vacca, Piras, Spiga. Allenatore Lai (in panchina Pittau).

Arbitro : Spiga di Carbonia.

Rete : 16’ pt Ruiz Sanchez.

Note : ammoniti Carboni, Atzori, Tetteh, Secci. Angoli 3-1.

CALANGIANUS. Dopo la positiva sterzata data dalla vittoria a Bari Sardo, il Calangianus era chiamato a completare l’opera che gli consentisse la marcia verso la salvezza diretta. Per farlo era indispensabile battere al “Signora Chiara” la Tharros, che lo precedeva di quattro punti. I giallorossi sono scesi in campo determinati, ordinati e attenti, tant’è che hanno dato vita a una prima frazione che può essere definita la migliore vista in questa stagione. Questa superiorità tecnica, fisica e agonistica ha portato anche al gol che poi si è rivelato determinante, messo a segno al 16’ da Ruiz Sanchez ben imbeccato da Secci.

Nella ripresa è calato un po’ il ritmo dei padroni di casa senza che però la Tharros creasse problemi dalle parti di Forzati.

