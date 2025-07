Tre prove d’esame con 31 domande: poi la graduatoria 

Lo chiamano “semestre aperto” ma in realtà si tratta di poco più di due mesi. Le lezioni per gli aspiranti medici, odontoiatri e veterinari che entro il 25 luglio si sono iscritti sulla piattaforma Universitaly pagando un contributo di 250 euro, si concentreranno infatti tra settembre e ottobre. Un corso intensivo, dunque. Che metterà a dura prova anche i docenti. Questo perché gli studenti dovranno poi sostenere le “prove filtro” che si terranno in due appelli simultanei in tutta Italia: il 20 novembre e il 10 dicembre.

Tre gli esami da superare: Chimica e propedeutica biochimica, Fisica e Biologia. Ogni prova prevede 31 domande e 45 minuti di tempo, mentre il voto sarà espresso in trentesimi. Quindici quesiti saranno a risposta multipla (come nel vecchio test a crocette), mentre gli altri 16 saranno “a completamento”. Se lo studente supererà con almeno 18/30 ognuna delle tre prove, entrerà nella graduatoria nazionale contendendosi i posti disponibili. Con la possibilità, qualora resti escluso, di ripiegare sui corsi alternativi – Biotecnologie, Scienze biologiche, Farmacia e Farmacia Industriale, Scienze Zootecniche e Tecnologie delle Produzioni Animali, alcuni corsi tra le Professioni sanitarie – scelti al momento dell’iscrizione e mantenendo comunque i Cfu acquisiti nel semestre.

RIPRODUZIONE RISERVATA