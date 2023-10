Tre prime assolute oggi per Find 41 

L’ultimo weekend di Find 41 prende il via oggi dalle 21 con tre prime assolute al Giardino sotto le Mura di Cagliari. L’Accademia nazionale di danza/Maya Inc (Lazio) porta due creazioni: “Kheír” di e con Raffaella Mancarelli, una riflessione ed uno studio sul gesto della mano e sui significati che può assumere; “Para Doxa” e la natura complessa della realtà e l’interazione tra l'esperienza tangibile e l'ineffabile, di e con Ilaria Aguzzi (nella foto). L’Accademia Susanna Beltrami/Maya inc (Lombardia) presenta invece “Perturbated Artist”, coreografia di Sara Pezzolo. Un viaggio, in otto atti, che l’artista mette in scena attraversando il viscerale senso di necessità espressiva, carico di energia e di pathos. A seguire “Concept# 1 Blue” del Balletto Teatro di Torino: un’elaborazione coreografica ed improvvisazione strutturata a cura di Nadja Guesewell, Viola Scaglione, Luca Tomasoni. Musiche di Marco Caredda.