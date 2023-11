tre pretendenti per il comando 

Diventano tre le squadre al comando nella classifica di C1. Il Quartu, la San Sebastiano Ussana e il Villaspeciosa si dividono la vetta con 12 punti a testa dopo cinque giornate del massimo campionato regionale. Insegue a una sola lunghezza di distanza la Villacidrese a quota 11.

Tra le tre in testa, il Quartu è l’unica ad aver già osservato il turno di riposo e ad aver vinto tutte le partite finora disputate, Coppa Italia compresa. Nell’anticipo di venerdì sul campo della Fanni Futsal Sassari, la formazione di Diana si è imposta per 6-2 con la tripletta di Cau e le reti di Costa, Serginho e Rafinha.

La San Sebastiano Ussana riscatta immediatamente la sconfitta subita la settimana scorsa e batte 4-1 in casa l’Ichnos Sassari con una doppietta di Deivison e i gol di Ledda e Cadoni. Successo interno anche per il Villaspeciosa, che supera per 8-4 il Babylon con le doppiette di Atzori ed Ena e le reti di Ennas, Addari, Podda e Barbieri.

Si ferma invece la Villacidrese, bloccata sul pari dal Cus Cagliari. La sfida del PalaCus termina 4-4: a segno per gli universitari Faa e Sparapani, protagonisti con una doppietta a testa. Di Sergio Rocha, Loddo, Ferrer Lopez e Canete Escalante le marcature ospiti.

In casa contro il Futsal 4 Mori, l’Happy Fitness Center conquista tre punti importanti: 6-1 il risultato finale firmato dalle doppiette di Serio e Montes. In gol anche Rivas e Corrias. Non ha giocato il Futsal Villasor, che osservava il turno di riposo.

RIPRODUZIONE RISERVATA