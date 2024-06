Tre preferenze alle Europee, il voto disgiunto nei Comuni: le regole per l’8 e il 9 giugno 

Due giorni di voto, l’8 e 9 giugno, un Election day nazionale che in Sardegna vede l’intera Isola ai seggi per le Europee (schede rosa), mentre in ventisette Comuni si aprono anche le urne delle Amministrative (scheda azzurra). Ogni elezione ha le sue regole.

L’ultima modifica

Sull’apertura delle urne, il ministero dell’Interno ha ritoccato la prima circolare di gennaio. Adesso gli orari sono uniformati anche con le Regionali del Piemonte, che si tengono ugualmente in questo fine settimana. Quindi: sabato si vota dalle 15 alle 23, domenica dalle 7 alle 23.

Circoscrizione delle Isole

Per scegliere i deputati del Parlamento Ue, la Sardegna corre insieme alla Sicilia nel collegio delle Isole. Le liste sono da otto, tanti quanti i seggi che la circoscrizione assegna. L’Italia elegge in tutto 76 europarlamentari, su 705 totali. «Per i sardi, l’appuntamento è in salita – dice Abramo Garau, esperto di leggi elettorali -: il divario demografico di tre milioni e mezzo di abitanti rende difficile l’elezione di un nostro eurodeputato, tuttavia non impossibile».

Il voto per l’Ue

Ciascun elettore può esprimere sino a tre preferenze, all’interno di una stessa lista. Nel caso di singolo voto, si potrà scegliere indistintamente un uomo o una donna. Se vengono date due preferenze, sarà obbligatorio indicare una quota femminile e una maschile. Invece: ciascun genere dovrà essere rappresentato da almeno un terzo, se si usano le tre opzioni. Lo spoglio delle schede per le Europee inizia domenica sera, subito dopo la chiusura dei seggi alle 23. I votanti in Sardegna sono oltre 1.447.000.

Comuni piccoli

Per le Amministrative, le regole delle urne variano a seconda della grandezza dei municipi. Sotto i 15mila abitanti, i candidati sindaco corrono con una sola lista e in un’unica tornata. Il secondo turno è ammesso solo in caso di parità. «In Sardegna c’è stato uno storico pareggio anche al ballottaggio: in questi casi – sottolinea Garau – la fascia tricolore viene assegnata al più anziano dei contendenti». Nei municipi più piccoli non c’è preferenza di genere. E ancora: nel caso in cui il candidato sindaco sia uno, l’elezione è valida se si raggiunge il quorum, fissato temporaneamente al 40 per cento (e non al 50).

Sopra i 15mila abitanti

La prima regola è che ogni aspirante primo cittadino può presentarsi alle urne con una o più liste. Senza limiti. Nei centri come Cagliari, Sassari, Alghero, Monserrato e Sinnai, c’è poi la possibilità di voto disgiunto: vuol dire che il candidato sindaco prescelto può appartenere a uno schieramento diverso rispetto a quello del candidato consigliere a cui si dà la preferenza. Il ballottaggio, tra i due più votati, è previsto nel caso in cui nessuno dei contendenti raggiunga al primo turno il 50 per cento più delle preferenze. Tra piccoli e grandi Comuni, la chiamata alle urne è per 374.412 cittadini.

Le diverse opzioni

Esprimere il voto al consigliere non è obbligatorio: nel segreto dell’urna si può decidere di dare unicamente la preferenza al candidato sindaco. Quando invece si sceglie un consigliere (o la coppia uomo-donna) senza mettere altre crocette, il voto va in automatico anche all’aspirante primo cittadino collegato a quella lista.

